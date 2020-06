PROVACI ANCORA, WALTER! – NELLA SUA INTERVISTA ALL’EX PRESIDENTE FRANCESE FRANCOIS HOLLANDE SUL “CORRIERE” VELTRONI HA DIMENTICATO DI CHIEDERE ALL’INTERVISTATO COSA LO SPINSE NEL 2004, DA SEGRETARIO DEL PS, A RENDERE UNA VISITA DI SOLIDARIETÀ A CESARE BATTISTI NEL CARCERE DELLA “SANTÉ” – E NON GLI MANCAVA CERTO LO SPAZIO, VISTO CHE L’INTERVISTA OCCUPA DUE PAGINE…

HOLLANDE VISITA CESARE BATTISTI IN CARCERE – ARTICOLO DI 'LIBERATION' DEL 24/02/2004

https://www.liberation.fr/france/2004/02/24/hollande-visite-cesare-battisti-a-la-sante_470021

WALTER VELTRONI INTERVISTA FRANCOIS HOLLANDE walter veltroni foto di bacco

WALTER VELTRONI, FRANÇOIS HOLLANDE E CESARE BATTISTI

Dal profilo Facebook di Pietro Petrucci

francois hollande

Nella sua intervista all’ex Presidente francese François Hollande (Corsera di oggi) Walter Veltroni ha dimenticato di chiedere al suo intervistato che cosa lo spinse nel febbraio del 2004, da segretario del PS francese, a rendere una visita di solidarietà nel carcere parigino della « Santé » al detenuto italiano Cesare Battisti. Poteva anche chiedergli il contenuto di quell’incontro, già che c’era. E non gli mancava certo lo spazio, visto che l’intervista occupa due pagine del giornale.

