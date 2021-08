18 ago 2021 18:20

PROVATE A DARGLI DEL CORNUTO, SE AVETE IL CORAGGIO! – SUI SOCIAL NETWORK È DIVENTATO VIRALE UN VIDEO IN CUI SI VEDE UN ARBITRO CON UNA PISTOLA IN MANO DURANTE UNA PARTITA DI CALCIO AMATORIALE IN HONDURAS – IL DIRETTORE DI GARA AVREBBE TIRATO FUORI LA PISTOLA PER ALLONTANARE GIOCATORI E TIFOSI CHE STAVANO CONTESTANDO LE SUE DECISIONI – NEL FILMATO SI VEDE COME IN UN PRIMO MOMENTO TUTTI SI ALLONTANANO TRA RISATE E SCHERZI, MA POI… - VIDEO