Estratto dell’articolo di Massimiliano Peggio per “la Stampa”

«Non c'è nulla qui solo noi mostri». Adesso, leggendo quella frase scritta sulla pagina Facebook di Paolo Riccone, ingegnere, consulente di enti pubblici, si possono fare mille congetture. Lui, quella frase, l'aveva pensata fantasticando sul pianeta, strozzato dall'inquinamento, da quell'impulso distruttivo che contagia gli essere umani. Lui è sospettato di omicidio. Sospettato di aver ucciso a coltellate la sua compagna, Floriana Floris, di 49 anni, e di averla poi vegliata per due giorni, anche se ha tentato di suicidarsi tagliandosi le vene. «Non sono stato io. L'ho trovata morta rincasando», ha detto ai carabinieri che lo hanno trovato in stato confusionale, disteso sul letto, con i vestiti sporchi di sangue.

PAOLO RICCONE - FLORIANA FLORIS

Tutto è accaduto in un luogo sperduto della provincia astigiana, nel paese di Incisa Scapaccino […] «Lui e lei non uscivano mai. Se ne stavano spesso rintanati», dicono i vicini. A dare l'allarme è stata la figlia di lei, Alice, ventenne. Ha chiamato i soccorsi da Milano, dove vive, perché da due giorni non riusciva a mettersi in contatto con la mamma né con il suo compagno. […] Una volta sfondata la porta, i soccorritori hanno trovato il cadavere della donna al piano terra.

Riversa sul pavimento, supina, una ferita alla gola e diverse coltellate alla schiena. L'uomo era al piano di sopra, quasi stordito, con tagli non profondi ai polsi. È stato portato in ospedale e ricoverato in osservazione, piantonato dai carabinieri. La procura competente, quella di Alessandria, non ha ancora formalizzato accuse. «Il quadro della vicenda non è ancora chiaro. Dobbiamo aspettare l'autopsia per trarre delle conclusioni», dicono cauti gli investigatori, coordinati dalla pm Eleonora Guerra.

PROVINCIA DI ASTI - OMICIDIO DI FLORIANA FLORIS

Prudenze investigative. Ma chi è entrato in quella casa ha trovato una scena del crimine. Ferite alla schiena, come se lui si fosse accanito sul corpo di lei. La porta era chiusa dall'interno. E la sua versione non convince per nulla. C'è quel blackout di 48 ore, che rafforza l'ipotesi dell'omicidio […] Paolo e Floriana convivevano da alcuni anni. Lui era rimasto vedovo. La moglie, assistente del Pd romano, era morta di tumore un decennio fa. Lui ne era rimasto sconvolto. «Era così dilaniato dal dolore che aveva tentato di suicidarsi», racconta un'amica. «Da allora non era più lo stesso. Quel lutto lo aveva cambiato».

Un mese fa ha dovuto affrontare un altro lutto. Quello del padre. A due passi dalla casa, sul muretto che accoglie tutti i trapassi di questo angolo di astigiano, ci sono ancora i manifesti […] Laurea al Politecnico di Torino, master e specializzazione alla Sapienza di Roma, dove in passato si era trasferito a lavorare. Consulente per enti pubblici, esperto di analisi economiche, sviluppo locale. […]