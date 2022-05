26 mag 2022 18:04

IN PROVINCIA DI CASERTA, UN 17ENNE È MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA UN CINGHIALE - IL RAGAZZO, CHE AVREBBE COMPIUTO 18 ANNI AD AGOSTO NON AVEVA LA PATENTE E AVEVA PRESO L'AUTO DEI GENITORI SENZA IL LORO CONSENSO - INSIEME AL GIOVANE C'ERA UN AMICO, RICOVERATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVI…