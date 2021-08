PROVINI COL TRUCCO - E' STATA ARRESTATA A CALCUTTA, IN INDIA, NANDITA DUTTA, STAR DEL CINEMA PER ADULTI: E' ACCUSATA DI AVER INDOTTO DUE MODELLE A GIRARE FILM PORNO PROMETTENDO LORO BRILLANTI CARRIERE A BOLLYWOOD - UN CASO SIMILE HA COINVOLTO IL MARITO DELLA STAR SHILPA SHETTY, ARRESTATO PERCHE' SOSPETTATO DI AVER INDOTTO UNA DONNA AL PORNO IMPEGNANDOSI A FARLA DIVENTARE UN'ATTRICE...

Dagotraduzione dal Sun

Nandita Dutta, 30 anni, star del cinema per adulti, è stata accusata dalla polizia di aver adescato giovani donne inducendole a girare film pornografici con la promessa di una carriera da attrice a Bollywood. Ad accusare la donna sono state due modelle: la prima ha sostenuto di essere stata costretta a girare un video per adulti in un hotel di New Town, a Calcutta in India; l’altra ha parlato di un servizio fotografico nudo in uno studio a Ballygunge.

Il Times of India ha raccontato che ad entrambe Dutta ha promesso una brillante carriera. Dutta, che ha 119.000 follower su Instagram e si fa chiamare Nancy Bhabhi, è stata arrestata nella sua casa di Dum Dum. Anche il suo socio Mainak Ghosh, 39 anni, è stato arrestato a Naktala per il suo coinvolgimento nella presunta coercizione.

Entrambi sono stati accusati in base a sette reati del codice penale indiano, inclusa l'aggressione o l'uso della forza criminale a qualsiasi donna o il favoreggiamento di tale atto con l'intenzione di spogliarla o costringerla a essere nuda. Sono comparsi davanti a un tribunale la scorsa settimana e sono stati rinviati in giudizio e affidati alla custodia della polizia.

Un portavoce del commissariato di Bidhannagar ha dichiarato: «Li interrogheremo per scoprire i loro complici e conosceremo anche altri luoghi in cui hanno condotto le riprese. Gli domanderemo anche se vendevano video e se facevano parte di un racket porno più grande».

I poliziotti stanno indagando su un caso simile che coinvolge il marito della star di Bollywood Shilpa Shetty, accusato di aver realizzato e distribuito film illegali con classificazione X. Raj Kundra è stato arrestato con l'accusa di aver indotto una donna a girare un film per adulti con la promessa di un lavoro da attore.

E la star del cinema indiano Sherlyn Chopra ha accusato Kundra di aggressione sessuale nel 2019. Sua moglie Shilpa è diventata famosa in Gran Bretagna durante la serie del 2007 di Celebrity Big Brother che ha vinto.

