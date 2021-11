PSYCHO-CAT! - I RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI LIVERPOOL HANNO STUDIATO MIGLIAIA DI GATTI E HANNO SVILUPPATO UN QUESTIONARIO DETTAGLIATO, DA UTILIZZARE PER ANALIZZARE I NOSTRI ANIMALI DOMESTICI E CAPIRE SE SONO PSICOPATICI - DENTRO CI SONO 46 AFFERMAZIONI. I PROPRIETARI DEVONO VALUTARE QUANTO DESCRIVANO IL COMPORTAMENTO DEL LORO MICIO: "TORMENTA LA SUA PREDA INVECE CHE UCCIDERLA SUBITO", OPPURE "VOCALIZZA AD ALTA VOCE" O "E' MOLTO ECCITABILE"...

Se il comportamento sconcertante del tuo gatto ti fa pensare che possa essere uno psicopatico felino, ora c'è un modo per scoprirlo. Gli psicologi hanno studiato le relazioni tra migliaia di gatti e i loro proprietari e hanno sviluppato un questionario dettagliato da utilizzare per analizzare i nostri animali domestici.

Il questionario è composto da 46 affermazioni, e i proprietari devono valutare quanto ogni affermazione descriva il suo animale domestico.

Tra le affermazioni del test, ci sono: «Il mio gatto tormenta la sua preda piuttosto che ucciderla subito»; «il mio gatto vocalizza ad alta voce (ad esempio miagola, ulula) senza una ragione apparente»; e «il mio gatto è molto eccitabile».

I risultati aiuteranno a misurare i livelli di "cattiveria" del gatto - tratti come mancanza di empatia e aggressività insensibile - "disinibizione", che è un problema di moderazione comportamentale, e "audacia", che è una misura del dominio sociale e dei bassi livelli di paura. Misura anche il livello di ostilità dell'animale nei confronti delle persone e degli altri animali domestici.

Secondo i ricercatori della Liverpool University e della Liverpool John Moores University, CAT-Tri+, come è stato chiamato, è il primo strumento in assoluto disponibile per misurare la psicopatia nei gatti. La ricercatrice capo Rebecca Evans ha dichiarato: «Crediamo che, come qualsiasi altro tratto della personalità, la psicopatia sia su un continuum, in cui alcuni gatti ottengono punteggi più alti di altri».

«È probabile che tutti i gatti abbiano un elemento di psicopatia perché un tempo sarebbe stato utile per i loro antenati in termini di acquisizione di risorse, ad esempio cibo, territorio e opportunità di accoppiamento».

Il team spera che questo strumento contribuirà a migliorare le relazioni con i proprietari dei gatti e, per estensione, a ridurre il numero di animali domestici che finiscono nei rifugi o vengono soppressi.

Miss Evans, una psicologa dell'Università di Liverpool, ha affermato che il questionario può essere utilizzato dai proprietari o dai veterinari per evidenziare comportamenti indesiderati e apportare miglioramenti agli ambienti dei gatti che si adattano al loro carattere.

«Un gatto che ha un punteggio alto nella scala dell'audacia può trarre beneficio da grandi alberi di gatto e alti tiragraffi: gli articoli Cat-Tri+ suggeriscono che un gatto audace ama esplorare e arrampicarsi», ha detto.

«Fornire un arricchimento ambientale per i gatti audaci può ridurre i comportamenti agonistici nei confronti delle persone, degli altri animali domestici e dei beni». Lo studio, che ha coinvolto 2.042 proprietari di gatti, è pubblicato sul Journal of Research in Personality.