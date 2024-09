PUBBLICITARI NEL PALLONE: CHI VUOLE VENDERE DEVE AFFIDARSI AL CALCIO – UNO STUDIO RIVELA CHE UN ITALIANO SU TRE È INFLUENZATO DAI TESTIMONIAL CALCISTICI NELLA SCELTA DEGLI ACQUISTI E DALLA PUBBLICITÀ INSERITA DURANTE LE PARTITE. MA C’È DI PIÙ: SE IL MATCH È COINVOLGENTE, ANCHE LA PUBBLICITÀ AVRÀ UN RISCONTRO MIGLIORE - A LIVELLO DI RICORDO SPONTANEO, GLI INTERVISTATI RICORDAVANO UNA PUBBLICITÀ SU CINQUE DI QUELLE PASSATE DURANTE I CAMBI IN CAMPO DEI GIOCATORI E…

Estratto dell’articolo di “Italia Oggi”

spot pubblicitari con calciatori 8

Un italiano su tre dichiara di essere influenzato dai testimonial calcistici nella scelta degli acquisti e dalla pubblicità inserita in contesti come le partite. E ovviamente se il match è coinvolgente, anche la pubblicità performa meglio. Sono alcuni dei risultati dell’edizione 2024 di Beyond Visual Attention, la ricerca promossa da Omnicom media group […]

spot pubblicitari con calciatori 7

Annalect, divisione intelligence e data analytics di Omnicom media group, ha realizzato una survey su un campione di 4.000 italiani maggiorenni, da cui è emersa la passione per il calcio che accomuna il 69% degli italiani (34 milioni). Il 35% degli intervistati, inoltre, ha dichiarato di essere influenzato dai testimonial calcistici nella scelta dell’acquisto di prodotti e il 34% dalle pubblicità trasmesse durante le partite o più in generale all’interno di contenuti mediatici relativi al calcio.

spot pubblicitari con calciatori 9

[…] se si prende infatti in esame una partita appassionante, l’attenzione visiva (percentuale di tempo con sguardo sul match) al contenuto è del 69% e quella verso lo spot è del 57%. Se la partita invece è meno coinvolgente, l’attenzione al contenuto rimane comunque alta (62%), ma quella verso la pubblicità scende al 32%.

spot pubblicitari con calciatori 6

[…] Considerando per esempio l’età, il target dei più maturi presta maggiore attenzione ai match: il tempo speso dai boomers con gli occhi sullo schermo arriva al 72%, quello della Generazione X al 67%. Più distratte invece le più giovani, maggiormente predisposte al multitasking e al double screen, come dimostrano le percentuali di attenzione per Millennials e Generazione Z, rispettivamente al 53% e al 57%.

spot pubblicitari con calciatori 5

[…] A livello di ricordo spontaneo, gli intervistati sono stati in grado di ricordare una pubblicità su cinque di quelle passate in overlay (ad esempio quelle in sovraimpressione durante le sostituzioni dei giocatori) pur non essendo state guardate direttamente, ma solo con la visione periferica in quanto occupanti solo una porzione di schermo. […]

spot pubblicitari con calciatori 3 spot pubblicitari con calciatori 2 spot pubblicitari con calciatori 1 spot pubblicitari con calciatori 4