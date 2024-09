19 set 2024 12:57

PUFF DADDY CONCIATO PER IL FESTINO - IL RAPPER SEAN COMBS, ARRESTATO PER VARIE ACCUSE DI VIOLENZA E TRAFFICO SESSUALE E ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, ORGANIZZAVA DEI SEX-PARTY, NEI QUALI COSTRINGEVA DONNE A MARATONE SESSUALI CHE DURAVANO ANCHE PER GIORNI, TRA DROGA E BOTTE - "DIDDY" FILMAVA TUTTO E PAGAVA LE SUE VITTIME PER AVERE IL LORO SILENZIO: I COSIDDETTI "FREAK OFFS" ERANO TALMENTE FATICOSI DA RICHIEDERE L’UTILIZZO DI FLEBO RICOSTITUENTI PER POTER CONTINUARE - IN CASA DELL'IMPRESARIO DELL'HIP HOP SONO STATE TROVATE ARMI, DROGHE E ADDIRITTURA MILLE BOTTIGLIE DI LUBRIFICANTE…