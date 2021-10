31 ott 2021 09:15

PUGILE SUONATO – ALDO GRASSO MENA SU FABIO TUIACH, L’EX CONSIGLIERE COMUNALE DI TRIESTE NO-VAX E NO-PASS CHE HA PRESO IL COVID “PER COLPA DEGLI IDRANTI DELLA POLIZIA”: “È UN EROE DEL NOSTRO TEMPO. CON SPREZZO DEL PERICOLO, OPPONE IL SUO PETTO ROSSO-ALABARDATO ALL'IDRANTE NEMICO, IN UN BAGNO DI FOLLA E DI FOLLIA, DETESTA LA SCIENZA PERCHÉ UCCIDE, NON PERCHÉ SALVA, SI PRENDE IL COVID PER PROTEGGERSI DAL VACCINO…” - VIDEO