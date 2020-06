L’ALTRO INCIDENTE DI ZANARDI – ERA IL 15 SETTEMBRE DEL 2001, ALEX GAREGGIAVA AL CIRCUITO DI LAUSITZRING, IN GERMANIA, NELLA CATEGORIA CART – A TREDICI GIRI DALLA FINE PERDE IL CONTROLLO E ARRIVANO DUE AUTO. UNA RIESCE A EVITARLO, L’ALTRA LO COLPISCE IN PIENO – ARRIVA IN OSPEDALE CON UN LITRO DI SANGUE IN CORPO E SENZA ENTRAMBE LE GAMBE. I MEDICI DISSERO CHE LA PROBABILITÀ DI SOPRAVVIVENZA ERA VICINA ALLO ZERO. E INVECE.. - VIDEO