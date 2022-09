PULITA COME TOKYO, MULTIETNICA COME NEW YORK E SMART COME STOCCOLMA: IL MILIARDARIO MARC LORE VUOLE COSTRUIRE UNA NUOVA CITTA' NEL DESERTO AMERICANO - PER RIUSCIRCI, HA INCARICATO UN ARCHITETTO DI FAMA MONDIALE DI PROGETTARLA: OSPITERA' 5 MILIONI DI PERSONE, SORGERA' SU 60 MILA ETTARI, PRODURRA' ENERGIA SOSTENIBILE E AVRA' UN SISTEMA IDRICO RESISTENTE ALLA SICCITA' - ADESSO BISOGNA SOLO TROVARE IL LUOGO: TRA I POSTI PAPABILI CI SONO...

Dagotraduzione dalla Cnn

La pulizia di Tokyo, la diversità di New York e i servizi sociali di Stoccolma: il miliardario Marc Lore ha delineato la sua visione di una «nuova città in America» da 5 milioni di persone e ha incaricato un architetto di fama mondiale di progettarla. Ora, ha solo bisogno di un posto dove costruirla e di 400 miliardi di dollari di finanziamenti.

L'ex dirigente di Walmart la scorsa settimana ha svelato i piani per Telosa, una metropoli sostenibile che spera di creare, da zero, nel deserto americano. L'ambiziosa proposta prevede 60.000 ettari da destinare a un'architettura ecologica, una produzione di energia sostenibile e un sistema idrico presumibilmente resistente alla siccità. Una cosiddetta «progettazione della città da 15 minuti» consentirà ai residenti di accedere ai propri luoghi di lavoro, alle scuole e ai servizi entro un quarto d'ora da casa.

Secondo il sito web del progetto, anche se la scelta è ancora in corso, i possibili obiettivi comprendono Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Texas e la regione degli Appalachi.

L'annuncio è stato accompagnato da una serie di rendering digitali di Bjarke Ingels Group (BIG), lo studio di architettura incaricato di dare vita al sogno utopico di Lore. Le immagini mostrano edifici residenziali ricoperti di verde e residenti immaginari che godono di ampi spazi aperti. I veicoli alimentati a combustibili fossili saranno vietati in città, e i mezzi autonomi sono raffigurati mentre percorrono strade illuminate dal sole insieme a scooter e pedoni.

Un'altra immagine raffigura un grattacielo, soprannominato Equitism Tower, che è descritto come «un faro per la città». L'edificio è caratterizzato da un elevato accumulo di acqua, fattorie aeroponiche e un tetto fotovoltaico per la produzione di energia che gli consentirà di «condividere e distribuire tutto ciò che produce».

La prima fase di costruzione, che ospiterebbe 50.000 residenti su 600 ettari, ha un costo stimato di 25 miliardi di dollari. L'intero progetto dovrebbe superare i 400 miliardi di dollari, e la città raggiungerà la sua popolazione target di 5 milioni entro 40 anni.

I finanziamenti proverranno da "varie fonti", hanno detto gli organizzatori del progetto, inclusi investitori privati, filantropi, sovvenzioni federali e statali e sussidi per lo sviluppo economico. I pianificatori sperano di contattare i funzionari statali "molto presto", con l'obiettivo di accogliere i primi residenti entro il 2030.

Un nuovo modello urbano

Oltre a un design urbano innovativo, il progetto promette anche una governance trasparente e quello che definisce un "nuovo modello per la società". Prendendo il nome dall'antica parola greca "telos" (termine usato dal filosofo Aristotele per descrivere uno scopo intrinseco o superiore), la città permetterà ai residenti di «partecipare al processo decisionale e di bilancio». Una sovvenzione comunitaria offrirà nel frattempo ai residenti la proprietà condivisa della terra.

In un video promozionale, Lore ha descritto la sua proposta come la «città più aperta, più equa e più inclusiva del mondo».

Lore ha fondato jet.com prima di venderlo a Walmart e unirsi al gigante della vendita al dettaglio come capo dell'e-commerce statunitense nel 2016. Ha lasciato l'azienda all'inizio di quest'anno, affermando che i suoi piani di pensionamento includevano il lavoro in un reality show, la consulenza alle startup e la costruzione di una "città del futuro".

Sul sito ufficiale di Telosa, Lore spiega di essere stato ispirato dall'economista e teorico sociale americano Henry George. L'investitore cita i «difetti significativi» del capitalismo, attribuendo molti di essi al «modello di proprietà terriera su cui è stata costruita l'America».

«Le città che sono state costruite fino ad oggi da zero sono più simili a progetti immobiliari», ha detto Lore in un video promozionale per il progetto. «Non iniziano con le persone al centro. Perché se iniziassi con le persone al centro, penseresti immediatamente, 'OK, qual è la missione e quali sono i valori?»

«La missione di Telosa è creare un futuro più equo e sostenibile. Questa è la nostra stella polare».

Nel frattempo, il fondatore di BIG, l'architetto danese Bjarke Ingels, ha affermato che Telosa «incarna la cura sociale e ambientale della cultura scandinava e la libertà e le opportunità di una cultura più americana».

Toyota Woven City

Non è la prima nuova città progettata dall'azienda di Ingels, che ha installato una pista da sci in cima a una centrale elettrica di Copenaghen e ha co-progettato la nuova sede di Google a Londra e in California. Nel gennaio 2020, la casa automobilistica giapponese Toyota ha rivelato di aver incaricato BIG di creare un piano generale per una nuova città di 2.000 persone ai piedi del Monte Fuji. Sebbene significativamente più piccola di Telosa, il progetto, soprannominato Woven City, promette test sui veicoli autonomi, tecnologia intelligente e una vita assistita da robot.