22 ago 2019 18:08

PULP BABY! – A 56 ANNI QUENTIN TARANTINO DIVENTERÀ PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA: DANIELLA PICK, L’ARTISTA ISRAELIANA CHE HA SPOSATO NOVE MESI FA, È IN DOLCE ATTESA - AL MOMENTO NON CI SONO INDISCREZIONI SUL SESSO DEL BAMBINO – IL REGISTA È AL SUO PRIMO MATRIMONIO E HA SPIEGATO DI NON AVER MAI VOLUTO METTER SU FAMIGLIA PRIMA PERCHÉ…(VIDEO)