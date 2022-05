4 mag 2022 11:20

PUNIZIONE IN AREA DI RIGORE - IN ARGENTINA, UN ARBITRO È STATO COLPITO DA DUE COLPI D'ARMA DA FUOCO DURANTE UNA PARTITA DI CALCIO AMATORIALE NELLA PROVINCIA DI TUCUMÁN - IL DIRETTORE DI GARA È STATO AGGREDITO DA DUE TIFOSI DURANTE L'INTERVALLO DELLA PARTITA, ANCHE SE NON SI CONOSCONO I MOTIVI DELL'ATTENTATO - OSCAR ANTONIO PÉREZ, QUESTO IL NOME DELLA VITTIMA, È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE ED È ANCORA A RISCHIO, MENTRE L'AGGRESSORE…