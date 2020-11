6 nov 2020 17:30

LA PUNIZIONE DIVINA - RICORDATE IL PASTORE AMERICANO CHE AVEVA DESCRITTO IL COVID-19 COME "IL CASTIGO DI DIO PER IL SESSO PRIMA DEL MATRIMONIO"? IRVIN BAXTER, 75 ANNI, HA CONTRATTO IL VIRUS, È STATO RICOVERATO ED È MORTO – A MARZO, IN UNA DELLE SUE DELIRANTI DIRETTE TV, AVEVA FARNETICATO SU VERGINITÀ E FORNICAZIONE: “IO CREDO CHE DIO STIA USANDO IL CORONAVIRUS COME CAMPANELLO D’ALLARME…” - VIDEO