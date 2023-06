21 giu 2023 16:39

PUNIZIONE O VENDETTA? - LO STUDENTE DI ABBIATEGRASSO CHE LO SCORSO MAGGIO HA ACCOLTELLATO IN CLASSE LA SUA PROFESSORESSA DI ITALIANO È STATO BOCCIATO E ESPULSO - E LA FAMIGLIA, INVECE DI DARGLI DU' CALCI IN CULO, HA FATTO RICORSO: "UNA SCELTA PRESA IN FRETTA PER CHIAMARE FUORI LA SCUOLA LAVANDOSENE LE MANI. NON C'È RAGIONE DI BOCCIARLO, A SCUOLA ANDAVA BENE" - MA COSA DOVEVA FARE LA SCUOLA? FARE FINTA DI NIENTE DOPO CHE IL RAGAZZO HA QUASI AMMAZZATO UNA PROF?