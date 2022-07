LA PUNTUALITÀ NON DECOLLA – IN QUESTA ESTATE DI CAOS NEGLI AEROPORTI DI TUTTO IL MONDO, IL “WALL STREET JOURNAL” HA STILATO UNA CLASSIFICA DEI PEGGIORI SCALI, QUELLI DA EVITARE COME LA PESTE! IN CANADA E NEGLI USA VA PIUTTOSTO MALE, IN GIAPPONE INVECE NON SI SONO ACCORTI DI NIENTE. E IN ITALIA? A FIUMICINO DAL 1 GIUGNO IL 32,8% DEI VOLI HA SUBITO RITARDI E L’1,2% È STATO CANCELLATO. A MALPENSA INVECE…

DAGONEWS

code negli aeroporti tedeschi 4

È un brutto periodo per gli aeroporti di tutto il mondo, tra ritardi, cancellazioni, bagagli che si perdono e tiktoker che pensano di fare i furbi. Ma ce ne sono alcuni che vanno peggio di altri. Per questo il “Wall Street Journal” ha stilato una classifica degli hub internazionali, partendo dai 100 aeroporti più trafficati del mondo.

“La maggior parte di essi ha subito ritardi per almeno il 20% dei voli – scrivono Nate Rattner e Allison Prang sul quotidiano finanziario -. Secondo lo specialista di dati di volo “Flightaware”, che ha misurato i voli tra il 1 giugno e il 24 luglio. In due aeroporti canadesi, il Toronto Pearson International Airport e il Montréal-Trudeau International Airport, più della metà dei voli in partenza ha registrato ritardi.

SCIOPERI E RITARDI NEGLI AEROPORTI

Secondo l’analisi di FlightAware, l'aeroporto internazionale di Chicago Midway ha ottenuto il punteggio peggiore tra quelli statunitensi, con il 38,3% dei voli in ritardo, secondo. In cima alla lista degli aeroporti americani ci sono anche l'aeroporto internazionale di Orlando, in Florida e il John F. Kennedy di New York.

AEROPORTO FIUMICINO

Non tutti i grandi aeroporti della lista sono in difficoltà. Per esempio, all'aeroporto internazionale di Tokyo, noto come Haneda, solo l'8,3% dei voli programmati ha subito ritardi.

Va peggio in Italia: a Fiumicino il 32,8% dei voli ha subito ritardi (a Malpensa il 35,2%), ma soltanto l’1,2% è stato soppresso (nello scalo milanese il 3,1%).

la classifica degli aeroporti con piu' voli in ritardo estate 20223 la classifica degli aeroporti con piu' voli in ritardo estate 20224 la classifica degli aeroporti con piu' voli in ritardo estate 20222 la classifica degli aeroporti con piu' voli in ritardo estate 20221

la classifica degli aeroporti con piu' voli in ritardo estate 20225 la classifica degli aeroporti con piu' voli in ritardo estate 20226

code negli aeroporti tedeschi 3 caos aeroporto di londra heathrow 10

caos aeroporto di londra heathrow 17 SCIOPERI E RITARDI NEGLI AEROPORTI SCIOPERI E RITARDI NEGLI AEROPORTI SCIOPERI E RITARDI NEGLI AEROPORTI SCIOPERI E RITARDI NEGLI AEROPORTI SCIOPERI E RITARDI NEGLI AEROPORTI SCIOPERI E RITARDI NEGLI AEROPORTI caos aeroporto di londra heathrow 8 SCIOPERI E RITARDI NEGLI AEROPORTI caos aeroporto di londra heathrow 11 fiumicino sciopero 4