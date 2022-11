8 nov 2022 15:43

PUÒ UN COCCODRILLO FAR CADERE UN AEREO? SPOILER: SI’ – IN AFRICA UN PASSEGGERO AVEVA IMBOSCATO NEL BAGAGLIO L’ANIMALE PER VENDERLO ILLEGALMENTE, MA QUEST'ULTIMO È SCAPPATO DALLA BORSA E HA SEMINATO IL PANICO TRA I PASSEGGERI - LE 20 PERSONE A BORDO SI SONO SPOSTATE RENDENDO INCONTROLLABILE IL PICCOLO AEREO CHE SI È SCHIANTATO A TERRA...