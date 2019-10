1 ott 2019 11:18

PUOI SCAPPARE MA NON PUOI NASCONDERTI - ERA STATO INCARCERATO IN CINA PER TRAFFICO DI DONNE E BAMBINI, MA NEL 2002 ERA SCAPPATO DI PRIGIONE - L’UOMO È STATO RITROVATO E RIPORTATO IN CELLA, DOPO DICIASSETTE ANNI DI LATITANZA, GRAZIE ALL’USO DEI DRONI: VIVEVA ISOLATO IN UNA GROTTA, BEVENDO L'ACQUA DI UN FIUME E USANDO DEI RAMI PER ACCENDERE IL FUOCO…