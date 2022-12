1 dic 2022 17:16

PUR DI NON VACCINARSI I NO VAX HANNO FATTO DI TUTTO – A VARESE DUE INFERMIERI DI UNA FARMACIA SONO INDAGATI PERCHÉ AVREBBERO FALSIFICATO IL RISULTATO DEI TAMPONI PER FAR AVERE IL GREEN PASS A CHI NON VOLEVA INOCULARSI – PER OTTENERE UN TAMPONE POSITIVO FARLOCCO BISOGNAVA SBORSARE 500 EURO. TRA GLI 11 INDAGATI DALLA PROCURA DI VARESE C’È ANCHE UN INTERMEDIARIO CHE, GRAZIE A UNA RETE DI NO VAX, VENDEVA LA POSSIBILITÀ DEL TAMPONE FASULLO…