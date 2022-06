PURE A GARDALAND MANCANO I LAVORATORI STAGIONALI, MA A PAGARE SARANNO I VISITATORI - IL PARCO DIVERTIMENTI PIU' FAMOSO D'ITALIA CHIUDERA' NUMEROSE ATTRAZIONI ALLE 19 ANZICHE' ALLE 23 - FURIOSI I CLIENTI ABBONATI, CHE HANNO INONDATO LA DIREZIONE DI PROTESTE: "A QUESTO PUNTO VOGLIO I SOLDI INDIETRO!", "QUESTE RESTRIZIONI AL MOMENTO DELLA VENDITA NON C'ERANO" - L'AZIENDA: "SI TRATTA DI UNA SITUAZIONE MOMENTANEA CHE CONTIAMO DI RISOLVERE A BREVISSIMO"...

Laura Tedesco per il corriere.it

Sos-personale a Gardaland: quest’anno non si trovano lavoratori stagionali e la direzione del più noto e gettonato parco divertimenti d’Italia, ai primi posti anche in Europa con i 2,7 milioni di ingressi registrati nel 2021, è costretta ad anticipare la chiusura di numerose attrazioni alle 19 anziché alle 23.

I messaggi

La decisione è stata appena annunciata e non solo ha spiazzato, ma ha soprattutto mandato su tutte le furie i visitatori, a cominciare dagli abbonati che in queste ore stanno inondando di proteste il web: «A questo punto voglio i soldi indietro», «Queste restrizioni al momento della vendita non c’erano!!!», «Io aspetto apposta le 21-22 per fare le jungle illuminate e adesso chiudono alle 19??? Cioè con il sole quindi l’illuminazione notturna la vedo con il binocolo!!!», «Ciò non toglie che sia ingiusto anche chiudere queste attrazioni alle 19. Io stessa, sempre per lavoro, avevo preventivato di venire alcune volte il venerdì alle 18 ma se è così non so quanto convenga visto che proprio alcune delle attrazioni che non ho incluse negli express mi chiudono presto».

Le tredici attrazioni

Quelli citati sono solo un’estrema sintesi dei moltissimi post di protesta che stanno subissando i social da quando la direzione ha annunciato la chiusura anticipata, a partire da domenica 19 giugno, di ben 13 attrazioni del parco, amatissime dai più piccini ma anche dai più grandi: un elenco che comprende Jungle Rapids, Magic House, Superbaby, Funny Express, Flying Island, Baby cavalli, Peter Pan, Cinema 4D Experience, Space Vertigo, Colorado Boat,Kung fu Panda Master, Albero di Prezzemolo, Baby Canoe. Tutte e 13 chiuderanno da domani alle 19, mentre questa sera in coincidenza con l’evento «Notte Bianca» saranno accessibili fino alle 20.

Subissata dalle domande e soprattutto dalle proteste del pubblico, la direzione di Gardaland ha risposto testualmente così: «Siamo estremamente dispiaciuti per la delusione causata da questa situazione che è temporanea e che contiamo di risolvere al più presto. Purtroppo - spiegano i vertici del parco di Castelnuovo - siamo costretti a ridurre gli orari di apertura di alcune nostre attività a causa di eventi esterni ed indipendenti dalla nostra volontà, quali la forte carenza di lavoratori stagionali che sta sperimentando il settore turistico».

«Risolveremo in fretta»

La speranza dei responsabili di Gardaland, comunque, è che si possa trattare di una soluzione d’emergenza soltanto temporanea: «Si tratta di una situazione momentanea che contiamo - si auspica la direzione del "resort del divertimento numero 1 d’Italia e non solo" - di risolvere a brevissimo, nel frattempo vi ringraziamo per la pazienza e comprensione finora riservataci».

Una vera doccia fredda per gli affezionati utenti di Gardaland, la cui nuova stagione entra nel vivo proprio sabato 18 giugno, con uno degli eventi più coinvolgenti dell’anno: Gardaland Night is Magic. A partire dalla data odierna e fino a domenica 11 settembre il Parco ha annunciato infatti che «prolungherà l’apertura fino alle ore 23 permettendo così ai visitatori di godere della magia di Gardaland per ben 13 ore, facendosi trasportare dal divertimento e dalle emozioni che ogni area del Parco riesce a trasmettere.

Ad aprire “le danze”, proprio il 18 giugno, sarà la Notte Bianca, l’imperdibile evento, sotto il cielo stellato di Castelnuovo del Garda, durante il quale l’apertura verrà prolungata ulteriormente fino all’una di notte e che sancirà l’inizio dell’estate targata Gardaland con musica, show e tante sorprese». Peccato che molte attrazioni chiuderanno prima, anche se si spera solo per poco...

