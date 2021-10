15 ott 2021 18:51

PURE I MOCASSINI SO' RAZZISTI! L'AZIENDA DI SCARPE MINNETONKA SI E' SCUSATA PER AVER PRODOTTO LA FAMOSA CALZATURA NONOSTANTE SIA STATA INVENTATA DAI NATIVI AMERICANI - IL CEO HA AMMESSO DI AVER GUADAGNATO DENARO ATTRAVERSO L'APPROPRIAZIONE DELLA CULTURA DELLE COMUNITA' LOCALI "SENZA ONORARLE DIRETTAMENTE" - PER QUESTO LA SOCIETA' HA ASSUNTO UN "CONSULENTE PER LA RICONCILIAZIONE"