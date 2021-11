30 nov 2021 17:47

PURE PER MORIRE BISOGNERA' VACCINARSI - IN GERMANIA L'ASSOCIAZIONE PER L'EUTANASIA HA ANNUNCIATO CHE APPLICHERA' LA REGOLA DELLE 2G AI SUOI CLIENTI: VACCINATI O GUARITI - CHI NON LA RISPETTERA', NON POTRA' AVERE ACCESSO AL SUICIDIO ASSISTITO - E' UNA DECISIONE CHE SI BASA "SUL DIFFICILE COMPITO DI BILANCIARE LA PROTEZIONE DEI NOSTRI DIPENDENDI CON L'ORGANIZZAZIONE DELLA VITA QUOTIDIANA"...