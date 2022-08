PURE DAL PASSATO CI DICONO CHE PERIODO DI MERDA STIAMO VIVENDO - LA SICCITA' FA RIEMERGERE IN TUTTA EUROPA REPERTI STORICI LASCIATI PER LE GENERAZIONI FUTURE COME MONITO, COME LE "PIETRE DELLA FAME" INCISE NEI PERIODI DI SICCITA' CON LA SCRITTA: "SE MI VEDI PIANGI" - NEL BACINO IDRICO DI VALDECANAS E' RIEMERSA LA STONEHENGE SPAGNOLA, ANCHE NEL FIUME ELBA SI RIVEDONO I RESTI DEL PASSATO - DAL PO SONO RICOMPARSE BOMBE INESPLOSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE...

Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

tesori riemersi con la siccita rovine del villaggio di aceredo in spagna

La siccità quest' anno ha raggiunto nel mondo livelli mai visti prosciugando fiumi e laghi, facendo crescere l'allarme per i raccolti e causando problemi alla navigazione. Gli scienziati dicono che potrebbe essere la peggiore degli ultimi 500 anni. Ma la diminuzione dei livelli dell'acqua ha fatto riemergere reperti storici ormai dimenticati.

Tra queste la Stonehenge spagnola, come è stata soprannominata, è apparsa nel bacino idrico di Valdecanas, nella provincia centrale di Caceres, che ormai è sceso al 30% della capienza. Il nome ufficiale è Dolmen di Guadalperal e si ritiene che il cerchio di pietre risalga al 5000 a.C. Scoperta nel 1926 l'area fu allagata nel 1963 per un progetto di sviluppo rurale. Da allora i blocchi megalitici sono stati visibili solo quattro volte.

tesori riemersi con la siccita pietra della fame emersa in germania sulle rive del fiume elba

Quando appaiono è sempre un brutto segno: parliamo delle «pietre della fame», incise durante i periodi di siccità come avvertimento alle generazioni future dell'arrivo di un momento difficile. La maggior parte sono ricomparse sulle rive del fiume Elba, che scorre dalla Repubblica Ceca attraverso la Germania e raggiunge il Mare del Nord vicino ad Amburgo. Una di queste, che fu scolpita per la prima volta nel XV secolo, emerse anche nel 1616, quando i locali vi incisero le parole «se mi vedi, piangi». Molte pietre sono tornate visibili nel 2018 quando la mancanza di pioggia ha colpito l'Europa centrale in modo molto forte.

tesori riemersi con la siccita a sermide riemersa nave affondata in guerra

I resti di alcune navi abbandonate dai nazisti in fuga dai sovietici durante la seconda guerra mondiale sono riaffiorati in Serbia, vicino a Prahovo, grazie ai bassi livelli del Danubio. Le imbarcazioni erano ancora cariche di esplosivo ed è stato necessario far intervenire gli artificieri. Ordigni inesplosi sono stati trovati anche nel fiume Po, in Italia.

A luglio circa 3.000 persone sono state evacuate da un villaggio vicino a Mantova, mentre gli esperti hanno rimosso e fatto esplodere una bomba della seconda guerra mondiale. Sempre nel Po è emersa anche la chiatta Zibello usata dai tedeschi e affondata nel 1943. Lunga una cinquantina di metri e con una portata di oltre 5.000 quintali, l'imbarcazione era stata costruita nel cantiere della Giudecca a Venezia, col metallo donato dall'Austria come debito di guerra, e serviva per trasportare cereali e idrocarburi all'epoca.

tesori riemersi con la siccita resti di nave nazista nel danubio

Spostiamoci nella splendida Galizia, in Spagna, dove all'inizio dell'anno è ricomparso Aceredo, un villaggio al confine con il Portogallo che era stato sommerso dalle acque del fiume Lima nel 1992 quando era stata completata la costruzione della diga di Alto Lindoso.

Trent' anni dopo il borgo è tornato visibile grazie al fatto che il bacino è sceso al 15% della sua capacità e, inevitabilmente, ha attratto i turisti, tra cui alcuni ex residenti, incantati dallo spettacolo di un posto in cui la vita si è fermata 30 anni fa, anche se da una fontanella sgorga ancora acqua e in un bar si vedono delle bottiglie di birra.

tesori riemersi con la siccita la chiatta dello zibello affondata dai nazisti nel 1943

L'apparire dei resti di alcuni alberi a Bodmin Moor, in Cornovaglia è il segno di quanto la siccità minacci la sempre piovosa Inghilterra. I livelli dell'acqua del lago Colliford, il più grande bacino idrico della regione, sono diminuiti drasticamente, rivelando un paesaggio dimenticato che non si vedeva dal 1995.

tesori riemersi con la siccita dolmen di guadalperai in spagna tesori riemersi con la siccita casseforti usate dalla banda di felice maniero tesori riemersi con la siccita a roma riemerge il ponte neroniano tesori riemersi con la siccita alberi morti a bodmin moor in cornovaglia