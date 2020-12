PURE RIRI S’È DATA AL LIEVITO! – IN ATTESA CHE RITORNI A INCIDERE UNA CANZONE, RIHANNA NON SA PIÙ COME FARE SOLDI: DOPO LA LINEA DI BIANCHERIA INTIMA, ORA SCODELLA UN LIBRO DI RICETTE CARAIBICHE – LA PASSIONE PER I FORNELLI E' ESPLOSA DURANTE IL LOCKDOWN: “LA QUARANTENA MI HA DATO IL TEMPO DI FARE COSE A CUI NON AVREI MAI POTUTO DEDICARMI: FINIRE UNA SERIE TV IN UN GIORNO, CUCINARE. QUESTO HA AIUTATO A FAR SBOCCIARE LA MIA CREATIVITÀ…” – VIDEO E FOTO BOLLENTI

Alessandra D'Acunto per "d.repubblica.it"

rihanna 3

L’ultima fatica discografica di Rihanna, il suo album top vendite Anti, risale al 2016. Nonostante la popstar rassicuri i fan che non abbia smesso di lavorare sulla musica, c'è da ammettere che Riri trova sempre nuovi business in cui lanciarsi con priorità. Dalle collaborazioni nella moda alla sua apprezzatissima linea beauty Fenty - in continua espansione, dal make up alla cura del corpo - la celebrity pluripremiata ai Grammy svela ora un'altra passione: la cucina. In un'intervista al magazine Closer, Rihanna annuncia in anteprima di avere in cantiere un libro di ricette caraibiche, nello specifico tipiche della sua terra, le Barbados.

rihanna 7

L'isprazione per l'inedita iniziativa è arrivata durante il lockdown imposto dalla pandemia. «Amo quello che faccio ma sono sempre impegnata» ha spiegato Rihanna a Closer, «la quarantena mi ha dato il tempo di fare cose a cui non avrei mai potuto dedicarmi: finire una serie tv in un giorno, cucinare, uscire per una passeggiata. È importante concedersi le piccole cose che ci piacciono ed essere gentili con noi stessi».

La cattiva ragazza del pop mette a nudo un lato estremamente comune. «All'inizio era strano perché non sono abituata ad essere ferma, ma durante il lockdown non hai scelta. Quindi cominci a realizzare di trovarti bloccato con i tuoi pensieri e la tua immaginazione: questo ha aiutato davvero a sbocciare la mia creatività».

rihanna 6

La cantante spenderà il periodo natalizio proprio nelle Barbados. «Amo il cibo delle mie radici e mangio molto pesce fresco». Ma come tutti e, all'occorrenza, noncurante delle esigenze di scena, anche Rihanna si concede degli stravizi, affidandosi all'innegabile potere del comfort food, dalla formaggiosissima pasta americana, i mac'n'cheese, al pasticcio di carne e patate inglese, la Shepherd's pie, senza dimenticare cocktail fruttati come il punch a base di rum, si apprende ancora da Closer. «Su una base giornaliera, mangio correttamente, ma allo stesso tempo non ho voglia di privarmi. Se mi va un cheeseburger, non esito a mangiarmene uno.

Continuerò a fare esericizio tre o quattro volte a settimana perché sentirmi in salute è importante per me». D'altra parte anche le modelle di professione ammettono di non saper resistere al fascino di un panino e di concederselo ogni tanto. Per Riri, che ha improntato la sua linea di intimo Savage x Fenty all'inclusività, la chiave di tutto è l'amore per se stessi: «Sentirsi bene nella propria pelle è un percorso. Dobbiamo tutti imparare ad amarci. Se ci riflettiamo, tutti potremmo trovare delle imperfezioni nel nostro corpo. Ma quando veramente impariamo ad amare noi stessi, finiamo per abbracciare quei difetti».

rihanna 4

Capitolo vita privata, Rihanna ha recentemente affollato le cronache per il suo fidanzamento con il rapper ASAP Rocky Eppure, quando parla delle sue immancabili vacanze natalizie di famiglia nelle Barbados non cita il nuovo amore. «Spenderò sempre le feste di Natale nella mia terra e per fortuna quest'anno è possibile farlo. Mi sento in pace quando sono qui, è il posto più bello, le spiagge, il cibo le persone sono meravigliosi» racconta la popstar a Closer, non nascondendo inoltre il suo affetto per alcuni riti natalizi: «Può suonare un clichè, ma per me c'è qualcosa di magico nel decorare l'albero. È una di quelle tradizioni che ti fanno sentire che il Natale è cominciato».

asap rocky e rihanna 8

Quanto al capodanno, la badgirl ricorda le feste passate, spesso a Londra e a New York, sue predilette capitali del divertimento. E nonostante l'incertezza sul futuro regni sovrana, l'artista ed imprenditrice vuole esprimere un messaggio di incoraggiamento sull'anno che verrà: «Il 2021 è sconosciuto un po' per tutti e nessuno sa quali saranno le restrizioni che ci aspettano. Ma la creatività è tra le mie mani ed intendo portare la mia musica ed i miei brand ad un altro livello». Una promessa che fa sognare... ed incuriosire. Dopo la cucina, a cos'altro vorrà dedicarsi la popstar?

