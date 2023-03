PURE LE SVALVOLATE SI REDIMONO (SI SPERA) – LINDSAY LOHAN È INCINTA: A 36 ANNI L’EX STELLINA DI DISNEY PARE AVER TROVATO PACE CON IL MARITO BADER SHAMMAS CON CUI È CONVOLATA A NOZZE A LUGLIO 2022 – DOPO GLI AMORI TORMENTATI, LE SCAZZOTTATE IN PUBBLICO CON GLI EX FIDANZATI, LA CONVERSIONE ALL’ISLAM E LE SERATE IN DISCOTECA COMPLETAMENTE UBRIACA, ORA PARE ABBIA DECISO DA ARCHIVIARE IL PERIODO FOLLE…

Cicogna in volo per Lindsay Lohan: l’attrice, 36 anni, è incinta. Lei e il marito Bader Shammas aspettano il primo figlio. E la gioia è talmente tanta che non poteva non essere condivisa sui social. L’annuncio del bebè in arrivo, infatti, proprio come quelli di tante altre mamme star, è arrivato via Instagram.

Lindsay Lohan e Bader Shammas: la storia d’amore

Dopo una vita sentimentale turbolenta, l’attrice di Mean Girls ha finalmente trovato la serenità affettiva accanto all’uomo con il quale è convolata a nozze lo scorso anno dopo due anni di fidanzamento. […] le nozze segrete nel luglio del 2022. […]

Figlio in arrivo

Ora, a distanza di qualche mese dai fiori d’arancio, i due sono pronti ad allargare la famiglia. Per condividere la sua gioia sui social, la protagonista del film Netflix Falling For Christmas ha pubblicato l’immagine di un body da bebè con la scritta “coming soon”. «Siamo benedetti ed emozionati» ha rivelato nella caption del post.

