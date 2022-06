PURGHE IN SALSA RUSSA! – NUOVO CAMBIO AL COMANDO DELL’OPERAZIONE MILITARE IN UCRAINA: PUTIN HA RIMOSSO IL GENERALE ALEXANDER DVORNIKOV, CONOSCIUTO CON IL SIMPATICO NOMIGNOLO DI “MACELLAIO DELLA SIRIA” – AL SUO POSTO SAREBBE STATO NOMINATO GENNADY ZHIDKO. LA VERSIONE UFFICIALE È CHE SIA UN NORMALE “PROCESSO DI ROTAZIONE”, MA “MAD VLAD” ERA DA TEMPO INSODDISFATTO DELLA SUA GESTIONE…

alexander dvornikov 3

(ANSA) - Il generale Alexander Dvornikov non sarebbe più al comando dell'operazione militare russa in Ucraina. Ad affermarlo è il Conflict Intelligence Team, ong investigativa russa.

Al suo posto sarebbe stato nominato il generale Gennady Zhidko, ex comandante del distretto militare orientale e viceministro della difesa di Mosca per gli affari politici. Secondo quanto indicato dall'analista Ruslan Leviev, la rimozione potrebbe essere legata a un "processo di rotazione" dei vertici operativi delle forze armate, "come quello visto in Siria", dato che non risulta al momento che sia la conseguenza di una gestione ritenuta deludente.

alexander dvornikov 2 Gennady Zhidko Aleksandr Dvornikov 2 alexander dvornikov 4 alexander dvornikov 1 Aleksandr Dvornikov valery solodchuk e alexander dvornikov