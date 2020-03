PUTIN, DI' LA VERITA' - LA BOMBA A OROLOGERIA DEL CORONAVIRUS È ESPLOSA ANCHE IN RUSSIA, MA I DATI UFFICIALI FANNO RIDERE: NEL PAESE DA 150 MILIONI DI ABITANTI CI SONO 199 CASI ACCERTATI, MA È STATO REGISTRATO UN ANOMALO AUMENTO DELLE POLMONITI PARI AL 37% SOLO A MOSCA – TAMPONI SE NE FANNO POCHI, MA GLI OSPEDALI DELLA CAPITALE POTREBBERO ANDARE IN SOFFERENZA VISTO CHE IN TERAPIA INTENSIVA CI SONO SOLO…

La Russia ha oltre 4.200 chilometri di confine e un interscambio transfrontaliero forte e – fino al gennaio scorso – privo di formalità con la Cina, ma sembra uno dei Paesi meno colpiti dal coronavirus. I contagiati ufficiali lunedì 16 marzo erano 93, di cui solo due in terapia intensiva.

E si tratta soprattutto di persone che avevano viaggiato all’estero. L’incremento però è del 47% rispetto al giorno precedente. Il che fa sospettare – e non c’è bisogno di una laurea in statistica – che i malati siano molti di più, e che la conta sia stata iniziata in ritardo.

POCHI CONTAGI UFFICIALI, E TROPPE POLMONITI

«Anche dal punto di vista teorico, è chiaro che i russi colpiti dal Covid-19 sono tantissimi», secondo il direttore dell’ospedale privato Semeinya di Mosca Pavel Brand. L’istituto federale di indagini statistiche Rosstat ha registrato un aumento delle polmoniti a Mosca pari al 37% in questo gennaio rispetto al gennaio del 2019.

La authority per i consumatori e la salute Rospotrebnadzor ha subito chiarito che tutti i pazienti con polmonite sono stati sottoposti al tampone per identificare l’eventuale positività al virus. Fatto sta che nelle ultime settimane di tamponi ne sono stati fatti pochi.

I media russi hanno riportato la vicenda di una persona con tosse forte e febbre alta rientrata dal Nord ItaIia e in isolamento da due settimane come richiesto (pena: cinque anni di galera), a cui i medici non hanno fatto il test spiegando che «son passati 14 giorni dal rientro e quindi non può avere il coronavirus».

Diagnosi piuttosto singolare. La vice premier Tatiana Golykova ha detto che si stanno producendo 100 mila kit giornalieri per il test, e che ne verrà allargato l’utilizzo, anche in assenza a di sintomi. E anche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e in quelle degli autobus.

I PROVVEDIMENTI CONTRO L’EPIDEMIA

È evidente che finora si sia cercato di minimizzare, ma che ci si stia infine preparando ad affrontare la grande epidemia. A Mosca il sindaco Sergei Sobyanin ha ridotto da 5 mila a 50 persone il limite dei pubblici assembramenti.

Significa niente più concerti né spettacoli. Il Bolshoi e gli altri teatri hanno cancellato tutto il cartellone almeno fino al 10 aprile. Dal 21 marzo al 12 aprile saranno chiuse scuole e università della capitale. Il presidente Vladimir Putin ha creato un gruppo di lavoro del Consiglio di Stato per la lotta al Covid-19, presieduto da Sobyanin.

Tutte le università del Paese hanno la raccomandazione di continuare i corsi via internet. Nuove responsabilità sono state assegnate ai datori di lavoro: si deve misurare la temperatura dei dipendenti, distanziare le postazioni lavorative e disinfettare gli uffici. E si stanno preparando provvedimenti molto più radicali se le cose si dovessero metter male. Intanto, secondo un piano comprensivo di cui i quotidiani Vedemosti e Kommersant hanno anticipato i dettagli, il governo ha stanziato l’equivalente di 36 miliardi di euro a sostegno delle famiglie e delle aziende.

Queste alcune delle altre misure che si stanno valutando: le persone in quarantena saranno considerate in malattia; niente tasse per chi perde il lavoro e imposte ridotte per le piccole e medie aziende; pagamento anticipato delle pensioni; stop agli eventi sportivi; consegna a domicilio dei medicinali; riconoscimenti e bonus ai medici; fornitura garantita di materiali protettivi; azzeramento delle tariffe sull’import di apparecchiature medicali. Ma la Russia ha vietato di esportare all’estero le mascherine che produce.

VERSO UN RINVIO DEL REFERENDUM SULLA COSTITUZIONE

Una fonte vicina all’amministrazione presidenziale ha riferito al quotidiano online Meduza che Putin, in un appello alla nazione, annuncerà il rinvio del referendum sugli emendamenti alla Costituzione previsto per il 22 aprile.

Mosca, nel frattempo ha cancellato il Forum dell’Economia che avrebbe dovuto tenersi a San Pietroburgo dal 3 al 6 di giugno. Si tratta della “Davos russa”, alla quale avrebbero dovuto partecipare lo stesso Putin insieme a centinaia di leader politici e imprenditoriali di tutto il mondo. Potrebbero saltare anche i solenni festeggiamenti del 9 maggio anniversario della vittoria nella “Grande guerra patriottica” contro il nazismo. Secondo il Brand, solo verso la prima settimana di maggio si potrà iniziare a valutare l’impatto dell’epidemia sulla Russia.

Brand teme che se i numeri fossero equivalenti a quelli che stiamo vedendo in Italia sarebbe una catastrofe: «Negli ospedali di Mosca ci sono al massimo tra 1.500 e 2 mila posti in terapia intensiva, e Mosca è tra cinque e se volte più grande di Milano. Inoltre, la parte pubblica e la parte privata del sistema sanitario non comunicano né si compensano. Il sistema scoppierebbe.

È necessario prendere da subito misure di contenimento drastiche quanto quelle italiane». I contagiati probabilmente sono molti di più dei 93 ufficializzati. Ma l’esplosione ancora non c’è stata e si sarebbe ancora in tempo per limitarla. A Mosca, finora la vita è andata avanti come sempre. Ristoranti e bar sono aperti. All’ora di punta di lunedì 16 marzo alla centralissima stazione di Kitai Gorod si aspettava la metropolitana pigiati l’uno all’altro come sempre. Centinaia di persone sulla piattaforma della linea 8. Tra queste, solo due con una mascherina di protezione.

