6 set 2022 11:14

PUTIN CHIAMA, KIM RISPONDE (CON I PROIETTILI) – IL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO STA ACQUISTANDO MILIONI DI RAZZI E PROIETTILI DI ARTIGLIERIA DALLA COREA DEL NORD PER SUPPORTARE LA GUERRA IN UCRAINA – SECONDO LA RIVELAZIONE DELL'INTELLIGENCE USA , RIPORTATA DAL “NEW YORK TIMES” QUESTO DIMOSTRA CHE “L’ESERCITO RUSSO CONTINUA A SOFFRIRE DI GRAVI CARENZE DI RIFORNIMENTI, IN PARTE A CAUSA DELLE SANZIONI SULLE ESPORTAZIONI”