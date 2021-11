9 nov 2021 12:42

PUTIN, COME LA METTIAMO CON IL COVID? ENNESIMO RECORD DI MORTI PER IL VIRUS: OLTRE 1200 NELLE ULTIME 24 ORE. MAI COSÌ TANTI DA INIZIO PANDEMIA - QUASI 40MILA I NUOVI CONTAGI. IN UCRAINA NEL CORSO DELL'ULTIMA GIORNATA SONO STATI ACCERTATI 18.988 NUOVI CASI DI COVID-19 E 833 DECESSI - LA TOLLERANZA ZERO DELLA CINA...