PUTIN DEVE AVER FINITO I MISSILI - SENTITE CHE TONO CONCILIANTE ORA UTILIZZA “MAD VLAD”: “LA RUSSIA È APERTA ALLA PROSPETTIVA DI COLLOQUI CON L'UCRAINA. NON C'È PIÙ BISOGNO DI ATTACCHI MASSICCI SULLE INFRASTRUTTURE UCRAINE. I PAESI DELL'EX URSS SONO PREOCCUPATI PER IL CONFLITTO…” - E SULL’EVENTUALITA’ DI UN INCONTRO CON BIDEN, PUTIN E’ STATO VAGO “NON NE VEDO LA NECESSITÀ"

VLADIMIR PUTIN JOE BIDEN - ILLUSTRAZIONE TPI

PUTIN, NON C'È PIÙ BISOGNO DI ATTACCHI MASSICCI IN UCRAINA

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che al momento non c'è più bisogno di "attacchi massicci" sulle infrastrutture ucraine. Lo riferiscono la Tass e Ria Novosti. "La Russia non vuole distruggere l'Ucraina", aveva detto poco prima.

PUTIN, LA RUSSIA RESTA APERTA AI COLLOQUI CON L'UCRAINA

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Vladimir Putin, nel corso del vertice euroasiatico in corso ad Astana, ha confermato che la Russia è aperta alla prospettiva di colloqui con l'Ucraina. Lo riferisce la Tass.

PUTIN BIDEN

PUTIN, NON VEDO LA NECESSITÀ DI INCONTRARE BIDEN

(ANSA-AFP) - ASTANA, 14 OTT - Vladimir Putin non vede "la necessità" di colloqui con Joe Biden. Lo ha detto il presidente russo da Astana, riferendosi all'eventualità di un faccia a faccia con il presidente americano a margine del G20.

PUTIN, I PAESI EX URSS 'PREOCCUPATI' DAL CONFLITTO IN UCRAINA

(ANSA-AFP) - ASTANA, 14 OTT - Vladimir Putin ha riconosciuto che i Paesi dell'ex Urss sono "preoccupati" per il conflitto in Ucraina nel corso della conferenza stampa finale della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) ad Astana.

putin zelensky biden

PUTIN, LA RUSSIA NON VUOLE DISTRUGGERE L'UCRAINA

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La Russia non si è assunta il compito di distruggere l'Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ad Astana, secondo quanto riferisce la Tass.