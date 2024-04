24 apr 2024 10:51

PUTIN EPURA E TI DEPURA! - IL VICE MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO TIMUR IVANOV È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER ACCETTATO UNA TANGENTE - L’ACCUSA DI CORRUZIONE E’ SOLITAMENTE IL MIGLIOR PRETESTO PER FAR FUORI QUALCUNO DI SGRADITO, COME SA BENE L’AMICO DI PUTIN, XI JINPING, CHE CON LA SCUSA DI PUNIRE I CORROTTI HA FATTO FUORI TUTTI GLI ALTI PAPAVERI CINESI A LUI SGRADITI…