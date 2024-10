10 ott 2024 15:35

PUTIN FA PAURA E LA NATO CORRE ALLE ARMI – IL SETTIMANALE TEDESCO “WELT AM SONNTAG” SVELA I PIANI SEGRETI DELL'ALLEANZA ATLANTICA PER RAFFORZARE LE DIFESE MILITARI, SOPRATTUTTO SUL FRONTE RUSSO: 150MILA SOLDATI IN PIÙ ENTRO IL 2030 – C’È IL TIMORE PER LA DIFESA ANTIAEREA, DI FRONTE ALLA MINACCIA DEI MISSILI RUSSI “ISKANDER” NELL’ENCLAVE DI KALININGRAD, A BREVE DISTANZA DALLE PRINCIPALI CAPITALI EUROPEE – FATE SAPERE A CROSETTO E MELONI CHE IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE, MARK RUTTE, VUOLE ANDARE OLTRE IL 2% DEL PIL PER LE SPESE MILITARI…