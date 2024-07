PUTIN FA SENTIRE LA PRESENZA E BOMBARDA KIEV - È DI ALMENO CINQUE MORTI E UNDICI FERITI IL BILANCIO DELL'ATTACCO MISSILISTICO RUSSO DI QUESTA MATTINA SULLA CAPITALE UCRAINA: NEL RAID È STATO COLPITO L'OSPEDALE OKHMATDYT, IL PIÙ GRANDE CENTRO MEDICO PEDIATRICO DEL PAESE, DOVE UN BIMBO È RIMASTO FERITO – ZELENSKY HA ANNUNCIATO CHE UNA QUARANTINA DI MISSILI HANNO COLPITO IL PAESE E… - VIDEO

Kiev: bimbo ferito in un ospedale pediatrico della capitale

Almeno un bambino è rimasto ferito oggi in seguito a un attacco russo che ha colpito l'ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev: lo ha riferito su Telegram Daria Zarivna, consigliera dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha pubblicato una foto del bambino ferito. «`Okhmatdyt´, Kiev. Il mondo intero dovrebbe vederlo. Questo è il nuovo Bucha. Questo è il nuovo terrore dei russi», si legge nel messaggio che accompagna la foto. L'immagine mostra il bimbo con il viso insanguinato in braccio ad una donna. In un messaggio precedente Zarivna aveva scritto: «I russi hanno colpito le città ucraine con un attacco combinato, a Kiev, purtroppo, si sa dei danni all'ospedale pediatrico. Questo è terrore».

«A Kiev almeno 5 morti e 11 feriti in diversi quartieri»

È di almeno cinque morti e undici feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo di questa mattina su Kiev. Lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina spiegando che sei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Lo riporta il Kyiv Independent. Nel raid è stato colpito l'ospedale Okhmatdyt, il più grande centro medico pediatrico dell'Ucraina.

Zelensky: Ucraina sotto attacco, più di 40 missili russi

L'Ucraina ha subito un massiccio attacco da parte delle forze russe questa mattina, con oltre 40 missili di vario tipo lanciati su numerose città del Paese, inclusa Kiev: lo ha reso noto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky. «I terroristi russi hanno attaccato di nuovo l'Ucraina con i missili. Diverse città: Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk, Kramatorsk. Più di 40 missili di vario tipo. Sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture e un ospedale pediatrico», si legge nel messaggio.

Zelensky in Polonia prima del vertice Nato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky visiterà oggi Varsavia prima di recarsi al vertice della Nato a Washington. Lo rende noto il governo polacco spiegando che il leader ucraino sarà ricevuto dal primo ministro Donald Tusk e che i due terranno una conferenza stampa.

Esplosioni a Kiev, allarme in tutto il Paese

Esplosioni sono state udite questa mattina a Kiev, mentre un allarme aereo è scattato in tutta l'Ucraina: lo riporta Ukrainska Pravda. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha riferito su Telegram che un'ambulanza è stata chiamata in uno dei quartieri. Secondo l'Aeronautica militare le forze russe hanno lanciato missili in numerose regioni del Paese. Un MiG-31K, che può trasportare missili ipersonici Kinzhal, è decollato dal territorio russo, ha aggiunto.

