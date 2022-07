PUTIN HA CAMBIATO DI NUOVO STRATEGIA: NON ACCONTENTA PIÙ DEL DONBASS! – IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVOROV: “I NOSTRI OBIETTIVI SONO CAMBIATI E NON SI CONCENTRANO PIÙ SOLO SULL’UCRAINA ORIENTALE, MA RIGUARDANO UNA SERIE DI ALTRI TERRITORI. LA GEOGRAFIA ORA È DIVERSA” – “FINCHÉ L’OCCIDENTE CONTINUERÀ AD INVIARE ALL’UCRAINA ARMI A RAGGIO SEMPRE PIÙ LUNGO, LA SPOSTEREMO ANCORA PIÙ LONTANO GLI OBIETTIVI STRATEGICI”

Putin Lavrov

LAVROV, OBIETTIVI RUSSI NON RIGUARDANO PIÙ SOLO IL DONBASS

(ANSA) - Gli obiettivi militari russi sono cambiati e non si concentrano più "solo" sull'Ucraina orientale e il Donbass ma riguardano "una serie di altri territori": lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a RT.

"La geografia ora è diversa. Non ci sono solo le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (i territori separatisti nell'Ucraina orientale, ndr), ma anche le regioni di Kherson e Zaporizhia (nel sud) e una serie di altri territori, e questo processo continua, in modo costante e ostinato", ha detto Lavrov in un'intervista all'agenzia di stampa Ria-Novosti e al canale RT.

LAVROV,OFFENSIVA PIÙ AMPIA PER ARMI LUNGO RAGGIO A UCRAINA

PUTIN ZELENSKY

(ANSA) - Finché l'Occidente continuerà ad inviare all'Ucraina "armi a raggio sempre più lungo, come i missili Himars", la Russia sposterà "ancora più lontano gli obiettivi strategici" in Ucraina rispetto alla linea attuale.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in un'intervista a Russia Today. "Questo perché - ha aggiunto - non possiamo permettere che in quella parte dell'Ucraina che sarà controllata da Zelensky o chi lo sostituirà, ci siano armi che rappresentano una minaccia diretta al nostro territorio e il territorio di quelle repubbliche (del Donbass, ndr) che hanno dichiarato la loro indipendenza".

SERGEI LAVROV VLADIMIR PUTIN Sergei Lavrov e Vladimir Putin