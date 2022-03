PUTIN HA RIMESSO IN RIGA LE COLOMBE - IL MINISTRO DEGLI ESTERI SERGEI LAVROV, INIZIALMENTE CONTRARIO ALL’INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA, ORMAI È UN PAPPAGALLO DI “MAD VLAD”, E BUTTA IN VACCA I NEGOZIATI IN TURCHIA CON LA TEORIA DEL COMPLOTTONE: “VOGLIAMO SPIEGAZIONI SUGLI ESPERIMENTI NEI LABORATORI BIOLOGICI; NON ABBIAMO ATTACCATO, DA UCRAINA È STATA CREATA UNA MINACCIA. LE ARMI FORNITE DALL’OCCIDENTE POTREBBERO SPARGERSI IN EUROPA. PRONTI A PARLARE DI GARANZIE, MA L’UCRAINA DEVE ESSERE NEUTRALE. NON VOGLIO CREDERE CHE POSSA INIZIARE UNA GUERRA NUCLEARE”

LAVROV, NON ABBIAMO ATTACCATO, DA UCRAINA MINACCIA A MOSCA

sergei lavrov in turchia

(ANSA) - "Non abbiamo attaccato in Ucraina. In Ucraina si è creata una situazione che ha creato una minaccia a Mosca, abbiamo fatto vari appelli ma nessuno ci ha ascoltato".

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov, al termine dell'incontro con l'omologo ucraino Kuleba in Turchia. L'Ucraina aveva piani per attaccare in questo mese le repubbliche di Donetsk e Lugansk, ha aggiunto Lavrov.

LAVROV, CHI RIEMPIE UCRAINA D'ARMI NE È RESPONSABILE

incontro dmitry kuleba sergei lavrov in turchia

(ANSA) - "Coloro che riempiono l'Ucraina di armi devono capire che sono responsabili delle proprie azioni". Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov in conferenza stampa dopo l'incontro con l'omologo ucraino.

UCRAINA: LAVROV, L'OPERAZIONE VA SECONDO I PIANI

(ANSA) - L'operazione speciale in Ucraina sta andando secondo i piani. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Interfax.

negoziati ucraina russia ad antalya in turchia

LAVROV, ARMI DATE A UCRAINA POTREBBERO SPARGERSI IN EUROPA

(ANSA) - Le armi fornite dall'Occidente all'Ucraina potrebbero spargersi attraverso l'Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov, al termine dell'incontro con l'omologo ucraino Kuleba in Turchia, definendole "pericolose".

LAVROV, NOI VOGLIAMO CHE L'UCRAINA SIA NEUTRALE

dmytro kuleba 7

(ANSA) - "Vogliamo che l'Ucraina sia neutrale". Lo ha detto il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, al termine dell'incontro con il ministro degli esteri ucraino, Dimytro Kuleba ad Antalya.

La Russia vuole un' Ucraina smilitarizzata, amica e che non vieti l'uso della lingua russa, ha aggiunto Lavrov.

UCRAINA: LAVROV, OSPEDALE MARIUPOL BASE BATTAGLIONE AZOV

vertice turco russo a antalya, in turchia

(ANSA) - "L'ospedale pediatrico di Mariupol era usato come base del battaglione Azov". Così il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha risposto ad una domanda sul bombardamento di sull'ospedale, facendo riferimento al reparto militare ucraino estremista.

LAVROV, PUTIN NON RIFIUTA INCONTRO MA VA PRIMA PREPARATO

(ANSA) - "Il presidente Putin non ha mai negato contatti" ma il governo ucraino "continua a sostituire il vero problema con effetti speciali. Ci sono tante iniziative del governo ucraino ma sono effetti speciali. Putin non rifiuta un incontro tra presidenti ma bisogna fare prima tutto un lavoro preparatorio. L'Ucraina ci ha detto che ci darà risposte concrete, noi attendiamo". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghey Lavrov in una conferenza stampa.

UCRAINA: LAVROV, LA RUSSIA VUOLE CONTINUARE IL DIALOGO

SERGEI LAVROV VLADIMIR PUTIN

(ANSA-AFP) - La Russia vuole continuare il dialogo con l'Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

LAVROV,RISCHIO DEFAULT? DELLA NOSTRA ECONOMIA CI OCCUPIANO NOI

(ANSA) - "Dello stato dell'economia russa ce ne occupiamo noi, penseremo da soli. Se ne occupa il presidente". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghey Lavrov in una conferenza stampa in Turchia.

LAVROV, CORRIDOI UMANITARI QUOTIDIANI RESTANO CONFERMATI

(ANSA) - "Abbiamo confermato che l'iniziativa che ha fatto la Russia di aprire dei corridoi umanitari quotidiani in Ucraina resta sempre valida". Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov dopo l'incontro con l'omologo ucraino Kuleba.

soldati russi in ucraina 6

UCRAINA: LAVROV, KIEV USA I CIVILI COME SCUDI UMANI

(ANSA) - I civili in Ucraina vengono usati "come scudi umani": lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, al termine del suo incontro con il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba, in Turchia. "I civili vengono usati come ostaggi", ha proseguito riferendosi alle "cosiddette forze di difesa territoriale" ucraine.

LAVROV, PRONTI A PARLARE DI GARANZIE PER L'UCRAINA

carro armato russo distrutto

(ANSA) - La Russia non vuole negare la sicurezza alla popolazione ucraina ed è pronta a parlare di garanzie per questo Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov al termine dell'incontro con il ministro degli Esteri ucraino Kuleba.

LAVROV, MOSCA CERCHERÀ DI NON DIPENDERE MAI PIÙ DA OCCIDENTE

(ANSA) - La Russia cercherà di non dipendere mai più dall'Occidente: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, secondo quanto riporta il Guardian

dmytro kuleba 6

LAVROV, IL CESSATE IL FUOCO NON ERA SUL TAVOLO OGGI

(ANSA) - "Non mi stupisco che Kuleba abbia detto non siamo riusciti a trovare un accordo sul cessate il fuoco: qui non dovevamo parlare di cessate il fuoco". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov rispondendo in conferenza stampa dopo l'incontro con l'omologo ucraino, ribadendo che l'incontro di oggi in Turchia non intendeva "sostituire il percorso dei negoziati che abbiamo fatto in territorio bielorusso, perché proprio lì parliamo delle questioni pratiche e di cosa fare per finire questa crisi. Lì parliamo in concreto. Avevamo avvisato i nostri colleghi che qui non avremmo parlato come se questo fosse un percorso parallelo come avrebbe voluto la parte ucraina".

LAVROV, VOGLIAMO SPIEGAZIONI SU LABORATORI BIOLOGICI UCRAINI

SERGEJ LAVROV CON LA FIGLIA EKATERINA

(ANSA) - Gli esperimenti effettuati nei laboratori biologici in Ucraina non erano 'pacifici'. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, al termine del suo incontro con il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba, in Turchia. Lavrov ha aggiunto che la Russia vuole spiegazioni sulle attività biologiche in Ucraina.

KULEBA, 'LAVROV NON ERA QUI PER PRENDERE DECISIONI'

SERGEJ LAVROV GIOCA A CALCIO

(ANSA) - "Ho fatto varie proposte ma ho avuto l'impressione che il ministro russo sia venuto qui per parlare, ma non per prendere decisioni". Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, durante un'intervista con la Tv di Stato turca Trt, dopo aver incontrato l'omologo russo Serghei Lavrov ad Antalya, in Turchia, insieme al capo della diplomazia di Ankara Mevlut Cavusoglu.

Il ministro ucraino ha fatto sapere che, durante i colloqui, ha fatto due proposte a Lavrov: "Corridoi umanitari a Mariupol, dove migliaia di civili stanno soffrendo, e un accordo per un cessate il fuoco di 24 ore in tutte le aree dove si combatte".

LAVROV, NON VOGLIO CREDERE POSSA INIZIARE GUERRA NUCLEARE

diplomatici voltano le spalle a lavrov al consiglio per i diritti umani dell onu

(ANSA) - Non voglio credere che possa iniziare una guerra nucleare. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov in conferenza stampa ad Antalya, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax.

LAVROV, LA RUSSIA NON HA MAI USATO GAS E PETROLIO COME UN'ARMA

(ANSA) - La Russia non intende convincere l'Occidente ad acquistare il gas e il petrolio russi e non ha mai usato le forniture di petrolio e gas come un'arma. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov al termine dell'incontro con l'omologo ucraino Kuleba citato dalla Tass.

SERGEI LAVROV VLADIMIR PUTIN UCRAINA - PROFUGHI IN FUGA RUSSIA - ARRESTO DI UN CITTADINO CHE PROTESTA CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA z e v sui carri armati russi 2 militari ucraini suonano l'inno a kiev 3 militari ucraini suonano l'inno a kiev 2 ANTONY BLINKEN SERGEI LAVROV