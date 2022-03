PUTIN HA SCONGELATO SHOIGU (MA LA TOPPA È PEGGIO DEL BUCO) - IL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO ERA SCOMPARSO PER 13 GIORNI, POI IERI SI È PALESATO DURANTE UNA VIDEOCONFERENZA CON IL PRESIDENTE. MA IL RISULTATO È CHE INVECE DI FUGARE I DUBBI SULLE SUE CONDIZIONI, NE HA SOLO AGGIUNTI ALTRI: SI È COLLEGATO UN ATTIMO E HA ALZATO LA MANO PER FAR VEDERE CHE NON SI TRATTAVA DI UNA FOTO, MA SENZA AUDIO, E POI… - VIDEO

Si infittisce ancora di più il mistero della sorte del ministro della difesa russo Sergei Shoigu, sparito improvvisamente nel nulla da circa due settimane dopo essere stato al centro dell'attenzione mediatica di Mosca a seguito dell'attacco all'Ucraina e della guerra.

Scomparso da ogni trasmissione o video pubblico, Shoigu è riapparso giovedì, dopo 13 giorni, durante un briefing in video conferenza con Putin e altri dirigenti russi.

Un'apparizione che però invece di fugare i dubbi emersi in questi giorni, ne ha aggiunti altri visto che Shoigu è apparso per pochissimi secondi seduto in un angolino di un ufficio sconosciuto per poi sparire di nuovo improvvisamente. Il ministro ha fatto in tempo ad alzare la mano confermano che non si trattava di una foto ma l'audio non era attivo e poi il video è rimasto nero e non è escluso che potesse trattarsi di un video preregistrato.

Secondo il Cremlino, durante la teleconferenza con Putin di giovedì Shoigu, ha riferito delle operazioni militari in Ucraina, spiegando al presidente russo "i progressi nell'operazione militare speciale e gli sforzi compiuti dai militari per fornire aiuti umanitari, garantire la sicurezza e ripristinare le infrastrutture vitali su i territori liberati”.

Affermazioni che però non hanno placato le voci di un allontanamento forzato di Shoigu da parte dello stesso Putin proprio per l'andamento della guerra. A gettare acqua sul fuoco delle voci incontrollate sulla sorte di Shoigu ci aveva provato in precedenza anche il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

A chi gli chiedeva che fine avesse fatto il ministro in un momento tanto delicato per il paese, Peskov ha affermato semplicemente che "Il ministro della Difesa ha molto si cui occuparsi in questo momento". “È in corso un'operazione militare speciale. Certamente, ora non è proprio il momento giusto per le attività mediatiche. Questo è abbastanza comprensibile” ha sostenuto Peskov.

Secondo l'informazione di opposizione russa, molto probabilmente, la riunione del Consiglio di sicurezza ha avuto luogo, ma Shoigu non c'era e a sua immagine è stata semplicemente montata. Altre fonti sostengono che sia malato di cuore e che la situazione abbia aggravato il suo stato di salute.

Non è escluso però che lo stesso Putin lo abbia allontanato, sia perché potrebbe essersi sentito minacciato da un uomo che ha l'appoggio dell'esercito sia per la guerra in Ucraina che si è prolungata oltre il previsto . Del resto il Presidente russo non è nuovo a simili gesti e già nelle settimane scorse aveva umiliato pubblicamente il capo dei servizi segreti esteri del paese, Sergei Naryshkin, durante un incontro televisivo sul destino dei territori del Donbass controllati dalla Russia nell'Ucraina orientale.

