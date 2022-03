PUTIN HA SOTTOVALUTATO GLI UCRAINI O SIAMO NOI CHE ABBIAMO SOPRAVVALUTATO L’ESERCITO RUSSO? - LE TRUPPE DI “MAD VLAD” NON STANNO FACENDO UNA GRAN FIGURA: L’ARMATA DI MOSCA È DECIMATA DAI RAZZI FORNITI DALL’OCCIDENTE A KIEV. IERI È STATO AMMAZZATO IL GENERALE VITALY GERASIMOV, CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA 41ESIMA ARMATA, INSIEME AD ALTRI ALTI UFFICIALI - IN DUE SETTIMANE DI GUERRA SONO GIÀ STATI DISTRUTTI 900 TRA CAMION E VEICOLI CORAZZATO, E IL PENTAGONO RITIENE CHE SIA ANDATO IN FIAMME IL 5% DELL’ARSENALE SCHIERATO DALLA RUSSIA…

carro armato russo distrutto

1 - GB, KIEV SI DIFENDE CON 'NOTEVOLE SUCCESSO' DA CACCIA RUSSI

(ANSA) - Le difese aeree ucraine hanno "ottenuto un notevole successo contro i moderni aerei da combattimento russi": lo ha twittato oggi il ministero della Difesa britannico. Nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence sull'invasione dell'Ucraina, il ministero sostiene che Kiev ha "probabilmente" impedito alle forze russe di "raggiungere qualsiasi grado di controllo dei cieli".

VITALY GERASIMOV - ALTO COMANDANTE RUSS UCCISO A KHARKIV

"I combattimenti a nordovest di Kiev continuano, con le forze russe che non riescono a fare passi avanti significativi", ha aggiunto il ministero. In un aggiornamento separato pubblicato sempre oggi, il ministero ha avvertito che le città di Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol rimangono "circondate dalle forze russe e continuano a subire pesanti bombardamenti russi".

2 - GLI 007 UCRAINI: IL GENERALE GERASIMOV UCCISO A KHARKIV

Da “il Giornale”

carro armato russo distrutto

Un'altra perdita importante per l'Esercito di Vladimir Putin. Il servizio di intelligence del ministero della Difesa di Kiev ha annunciato l'uccisione nei combattimenti vicino Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, del generale russo Vitaly Gerasimov, capo di stato maggiore della 41ma armata. Il veterano, 45 anni, aveva partecipato alla seconda guerra in Cecenia, alle operazioni militari in Siria e all'annessione della Crimea nel 2014, dove era stato decorato per la «conquista».

vladimir putin

La notizia è stata rilanciata da numerosi social ucraini, compreso il Kyiv Independent su un tweet, e anche dal Guardian, ma non è stata confermata da fonti indipendenti. Ma se fosse vera si tratterebbe del secondo generale ucciso in una settimana dopo Andrei Sukhovetsky, vicecomandante delle operazioni. Episodio confermato dagli stessi media russi, che invece al momento tacciono sulla sorte di Gerasimov. Assieme a lui sarebbero stati uccisi altri alti ufficiali. L'agenzia di giornalismo investigativo Bellingcat ha reso noto di aver avuto conferma della morte del generale da una fonte russa.

carro armato russo in fiamme

Secondo la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa, che ha dato la notizia, sarebbero stati anche intercettati spezzoni di conversazione in cui la morte di Gerasimov viene confermata dal servizio di sicurezza russo, Fsb. L'uccisione del generale avrebbe infatti evidenziato il fallimento di Mosca nel garantirsi comunicazioni «sicure».

L'ultima conferma dell'impreparazione delle truppe russe secondo quanto riportato da fonti di intelligence di Kiev - sarebbe proprio nella conversazione «aperta» fra due membri dell'Fsb, «ascoltati» mentre parlano della morte del generale Gerasimov, ucciso nei pressi di Kharkiv.

aereo russo distrutto

3 - I RAZZI FORNITI DALL'OCCIDENTE DECIMANO L'ARMATA RUSSA

Estratto dell'articolo di Gianluca Di Feo per “la Repubblica”

I generali russi non si fermano e mandano le loro truppe all'attacco in tutte le direzioni, da Kiev al Mar Nero. Sul campo si vedono altri soldati e altri mezzi gettati nella mischia per sfondare le difese ucraine: sembrano unità nuove, che forse hanno rimpiazzato quelle provate dai combattimenti.

UCRAINA - SOLDATI UCRAINI LANCIANO UN JAVELIN MISSILE DI FABBRICAZIONE AMERICANA

Ovunque l'avanzata segna piccoli passi avanti, sostenuti dai massicci bombardamenti aerei sulle città assediate. Ma questi successi rischiano di essere effimeri, perché la resistenza colpisce alle spalle delle avanguardie e infligge danni spaventosi all'esercito di Mosca.

(…) I missili terra-aria Stinger e quelli anti-tank Javelin stanno diventando i protagonisti del conflitto: impediscono agli elicotteri russi gli interventi ravvicinati e fanno strage dei cingolati. Una stima neutrale sostiene che siano già stati distrutti 900 mezzi, tra camion e veicoli corazzati, e il Pentagono ritiene che sia andato in fiamme il 5 per cento dell'arsenale schierato da Mosca in Ucraina.

carro armato russo distrutto 2

Un bilancio destinato ad aggravarsi perché stanno venendo distribuiti i 17 mila razzi controcarro forniti finora dai Paesi occidentali: il loro arrivo al fronte rende sempre più forte la resistenza e può aumentare esponenzialmente i caduti. Ogni volontario e ogni recluta con quelle armi diventano capaci di sbaragliare un semovente.

VIGNETTA DEL TAVOLONE DI PUTIN - BY TANGO

(...) Sulla carta, la Russia è superiore ma soldati e ufficiali cominciano a chiedersi perché invece dell'operazione di pace annunciata da Putin sono finiti in un massacro. Mentre la determinazione degli ucraini continua a crescere. E il peso della strage inizia a farsi insostenibile per il Cremlino, che rischia di esaurire le risorse della sua armata. Le aperture verso tregue e negoziati di queste ore nascono anche dalla realtà sul terreno, dove le soluzioni militari paiono sempre più remote.

carri armati russi verso kiev

(...) La strategia è quella sovietica: circondare i contingenti nemici, tagliando i rifornimenti, poi andare all'attacco diretto sotto la copertura di aerei e cannoni. Ci stanno provando in tutto il territorio a est del fiume Dnepr, senza prenderne il controllo. Sul fronte del Mare Nero l'offensiva sta assumendo una direttrice che sembra confermare l'obiettivo di unire la Crimea alla Transnistria, l'enclave filorussa in Moldavia: Odessa si ritroverebbe chiusa in una sacca, sotto il tiro della flotta di Mosca.

VLADIMIR PUTIN PRIMA DOPO

Un'altra avanzata procede lungo le rive del Dnepr verso nord: marcia su un'altra grande centrale elettrica e in prospettiva verso Dnipro, la terza città del Paese. A Mariupol, sul Mare di Azov, i combattimenti non si fermano: i legionari neri della brigata Azov si confrontano casa per casa con i marines russi. Per la prima volta, nelle zone occupate sono stati fotografati i rastrellamenti di "esponenti nazionalisti", prelevati di notte dai miliziani agli ordini del Cremlino: l'inizio della pulizia etnica.

La battaglia più sanguinosa è quella per la capitale. I russi sono terrorizzati dalle imboscate e sparano su tutto quello che incontrano. Ieri il paesone di Makariv è stato devastato dai tiri reciproci di razzi, poi i tank sono penetrati tra i condomini e hanno sbarrato l'autostrada per la Polonia: un tentativo di fermare il flusso di nuove armi. L

carriarmati russi distrutti con missile javelin2

a pressione ormai avviene su tre lati, con un accumulo di parà e mezzi corazzati: si calcola che 18 gruppi tattici mobili stiano combattendo alle porte di Kiev. La difesa reagisce con ogni strumento e usa con abilità i droni: sia quelli TB2 forniti dalla Turchia, che sfuggono ai radar e lanciano missili con precisione; sia quelli commerciali, sfruttati per dirigere il fuoco dei cannoni. In mezzo a questi scontri ci sono decine di migliaia di donne, bambini e anziani senza un rifugio sicuro.

