13 giu 2022 15:08

PUTIN INVADE ANCHE IL MEDITERRANEO – L’INCROCIATORE RUSSO “VARYAG” STA FACENDO ROTTA IN DIREZIONE DELL’ADRIATICO, IN PROSSIMITÀ DELLA PUGLIA, SCORTATO DAL CACCIA “AMMIRAGLIO TRIBUTS”: È UN’ESIBIZIONE DI POTENZA IN RISPOSTA ALLA PRESENZA DELLA PORTAEREI AMERICANA TRUMAN, CHE DA QUALCHE SETTIMANA NAVIGA NEL MAR MEDITERRANEO – PIÙ VOLTE SOTTOMARINI E FREGATE DI MOSCA SI SONO SPINTI NEL CANALE DI SICILIA: PER ORA SONO SOLO ESERCITAZIONI E DIMOSTRAZIONI, MA PRIMA O POI SI RISCHIA L’INCIDENTE…