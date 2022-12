È PUTIN O IL JOKER? ORA "MAD VLAD" SE LA PRENDE ANCHE CON BATMAN! - IL PRESIDENTE RUSSO HA FIRMATO UN DECRETO PER ADOTTARE "MISURE CHE PROMUOVANO GLI EROI DELLA STORIA E DEL FOLKLORE RUSSI CHE SODDISFANO I VALORI TRADIZIONALI" - E INTANTO LA DUMA HA APPROVATO UN DISEGNO DI LEGGE CHE VIETA "L'USO ECCESSIVO DI PAROLE STRANIERE" IN ISTITUZIONI, TRIBUNALI, MEDIA, CINEMA E PUBBLICITÀ…

Estratto dell'articolo di Rosalba Castelletti per “la Repubblica”

È iniziato tutto perché la studiosa ultrasettantenne Natalia Narochnitskaja non riusciva a trovare «una t-shirt con un eroe russo» da regalare ai nipotini […] «Nei negozi per bambini c'erano solo Batman, l'Uomo ragno e ogni sorta di mostro», si è lamentata lo scorso 4 novembre incontrando il presidente russo insieme ad altri storici e ai rappresentanti religiosi russi.

Vladimir Putin non solo ha annuito, ma […] ha promesso che ne avrebbe parlato col governo. Detto, fatto. Un mese dopo ha siglato un decreto che incarica il premier Mikhail Mishustin di adottare entro il maggio 2023 «misure che promuovano gli eroi della storia e del folclore russi che soddisfano i valori tradizionali» […]

E, più o meno contemporaneamente, la Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, adottava in prima lettura un disegno di legge che vieta «l'uso eccessivo di parole straniere» in istituzioni, tribunali, media, cinema e pubblicità. […]

Iniziative che hanno scatenato un intenso dibattito su social, giornali e persino durante il seguitissimo talk show Serata con Vladimir Soloviov in onda su Rossija 1 . Per il professore Vladimir Kozyrkov bisognerebbe seguire l'esempio dei francesi che hanno difeso la loro lingua dagli innesti stranieri e, allo stesso modo, «sostituire Batman» con Ivan Tsarevich, il "principe azzurro" delle fiabe slave. […]

A dire il vero, tentativi di promuovere il folclore russo sono stati già fatti. I tre Bogatyr più famosi, Ilja Muromets, Aljosha Popovich e Dobrynja Nikitich, hanno ispirato il cartone animato I tre eroi e non a caso sono stati riconosciuti come i «personaggi che meglio incarnano lo spirito russo» in un sondaggio di Komsomolskaja Pravda . Non tutti però sono convinti che la passione per l'Occidente, i suoi miti e il suo slang possa essere abolita per decreto.

Persino un commentatore allineato come l'editorialista di Kommersant Dmitrij Drize ha riconosciuto che il folclore russo avrebbe pure i suoi "mostri" come la vecchia strega Baba Jaga, il cattivo delle fiabe Koshchej l'Immortale o Zmej Gorynych, il Serpente a tre teste, ma «tutto questo perde contro Disney e Hollywood» e «il Batman americano batte facilmente il nostro Koshchej».[…]