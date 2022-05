11 mag 2022 18:30

PUTIN È MALATO O È SOLO PARANOICO? - "MAD VLAD" NON HA PARTECIPATO ALL'ANNUALE PARTITA DI HOCKEY SUL GHIACCIO IN CUI SI SFIDANO FUNZIONARI, CAPI DELLA SICUREZZA, OLIGARCHI E CELEBRITA' - "E' SEMPRE STATA UNA DATA FISSA NEL SUO DIARIO" DICONO A MOSCA - NEL VIDEOMESSAGGIO CHE HA INVIATO PER L'EVENTO, IL PRESIDENTE HA STRANE MACCHIE SULLE GUANCE E...