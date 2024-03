PUTIN È MESSO MALISSIMO: ANCHE IL VASSALLO LUKASHENKO LO SMENTISCE – IL PRESIDENTE BIELORUSSO CONTRADDICE LA VERSIONE UFFICIALE DEI SERVIZI RUSSI: “I TERRORISTI DELLA CROCUS CITY HALL AVEVANO TENTATO DI FUGGIRE IN BIELORUSSIA, MA NON POTENDO ENTRARE A CAUSA DEI CHECKPOINT, SI SONO ALLONTANATI E SONO ANDATI NELLA ZONA DEL CONFINE UCRAINO-RUSSO”

Lukashenko, i terroristi hanno tentato la fuga verso Minsk ++

(ANSA) - Il presidente bielorusso Alexsander Lukashenko ha affermato che i terroristi responsabili dell'attacco al teatro di Mosca in un primo momento avevano tentato di fuggire in Bielorussia. Secondo Lukashenko, i terroristi non sono riusciti a entrare in territorio bielorusso a causa dei checkpoint. "E' per questo che non potevano entrare in Bielorussia, se ne sono resi conto. Ecco perché si sono allontanati e sono andati nella zona del confine ucraino-russo", ha detto il presidente bielorusso in contrasto con l'affermazione della Russia che avevano tentato di entrare in Ucraina.

