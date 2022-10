15 ott 2022 16:03

PUTIN NON CAMBIA MUSICA - IL DIRETTORE DELLA FILARMONICA DI KHERSON YURIY KERPATENKO È STATO UCCISO DALL'ESERCITO RUSSO NELLA SUA ABITAZIONE PER ESSERSI RIFIUTATO DI ESIBIRSI IN UN CONCERTO ORGANIZZATO DALLE FORZE DI OCCUPAZIONE DI MOSCA…