1 lug 2022 09:25

PUTIN NON SI FERMERÀ FINCHÉ NON CI SARÀ PIÙ NIENTE DA BOMBARDARE – NUOVO ATTACCO ALLA CITTÀ DI MYKOLAIV, NEL SUD DELL’UCRAINA: SAREBBERO STATE USATE ANCHE BOMBE A GRAPPOLO, PROIBITE DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI – SECONDO IL GOVERNATORE VITALIY KIM, CI SONO VITTIME. È LA SOLITA STRATEGIA DI “MAD VLAD”, IMPARATA IN SIRIA: DISTRUGGERE TUTTO E INCUTERE TERRORE TRA LA POPOLAZIONE, PER POI MARCIARE SULLE MACERIE…