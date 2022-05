12 mag 2022 08:45

CON PUTIN NON SI SA MAI - BORIS JOHNSON METTE SVEZIA E FINLANDIA SOTTO L’OMBRELLO NUCLEARE DI LONDRA, NEL PERIODO-FINESTRA CHE PRECEDE IL LORO INGRESSO NELLA NATO – I DUE PAESI SCANDINAVI CHIEDERANNO L’ADESIONE ALL'ALLEANZA ATLANTICA, MA PER L’INGRESSO FORMALE PASSERÀ DEL TEMPO NEL QUALE I DUE PAESI SARANNO “ESPOSTI” ALLE MINACCE DI MOSCA. L’INTESA CAMBIA LA GEOPOLITICA EUROPEA E MANDA IN FRANTUMI L’AUTONOMIA STRATEGICA PERSEGUITA DA MACRON: ABBIAMO DUE PAESI UE CHE SI METTONO SOTTO LA PROTEZIONE MILITARE DI UN PAESE EXTRA-UE…