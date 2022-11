PUTIN ORA VUOLE PASSARE PER BENEFATTORE – LA TURCHIA E LA RUSSIA INVIERANNO GRANO GRATUITAMENTE AI PAESI AFRICANI CHE PIÙ NE HANNO BISOGNO – L'ANNUNCIO DI ERDOGAN: “ABBIAMO TROVATO UN CONSENSO SU COME UTILIZZARE MAGGIORMENTE IL CORRIDOIO NEL MAR NERO" – IL PRESIDENTE TURCO HA POI ATTACCATO L'EUROPA (TANTO PER CAMBIARE): “NON CI ASPETTIAMO CHE COLORO CHE PORTANO AVANTI COLONIALISMO POSSANO UTILIZZARE NUOVI METODI PER ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO COSCIENZIOSO SULLA CRISI"

ERDOGAN, CON PUTIN MANDEREMO GRANO GRATIS ALL'AFRICA

(ANSA) - La Turchia e la Russia hanno trovato un accordo per mandare grano gratuitamente ai Paesi che più ne hanno bisogno, soprattutto in Africa. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, affermando che ha parlato di questo direttamente con il capo di Stato russo Vladimir Putin. "Abbiamo trovato un consenso su come utilizzare maggiormente il corridoio nel Mar Nero" dove passano le navi che trasportano grano, ha detto Erdogan, lanciando un appello al G20 affinché le esportazioni raggiungano i Paesi meno sviluppati.

"Assicureremo che le navi con il grano raggiungano tutti i Paesi che ne hanno bisogno, a partire da Somalia, Gibuti e Sudan, che stanno combattendo contro una seria crisi alimentare e la carestia", ha aggiunto il presidente turco.

ERDOGAN, MENTALITÀ COLONIALISTA IN EUROPA

(ANSA) - "Non ci aspettiamo che coloro che portano avanti colonialismo possano utilizzare nuovi metodi per assumere un atteggiamento coscienzioso riguardo alle crisi". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, criticando la metafora dell'Europa come "giardino" e il resto del mondo come una "giungla" utilizzata recentemente dall'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Unione europea (Ue) Josep Borrell.

