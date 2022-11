PUTIN SI' CHE FA RIDERE: NON SA PIU' CON CHI PRENDERSELA – LA RUSSIA HA VIETATO L'INGRESSO NEL SUO TERRITORIO A 100 CITTADINI CANADESI, TRA CUI JIM CARREY – L'ATTORE DI “THE MASK” E GLI ALTRI SANZIONATI, PER LO PIÙ GIORNALISTI, SONO ACCUSATI DI "COINVOLGIMENTO DIRETTO NELLA FORMAZIONE DI UNA POLITICA AGGRESSIVA ANTI-RUSSA" – LA DECISIONE DI MOSCA ARRIVA DOPO CHE OTTAWA, LO SCORSO OTTOBRE, AVEVA PRESO DI MIRA CRONISTI E ATTORI RUSSI...

Da www.rainews.it

La Russia risponde alle sanzioni decise di Ottawa. Da oggi non possono entrare nel territorio russo 100 canadesi, tra cui l'attore Jim Carrey e giornalisti, in risposta in particolare alle sanzioni canadesi che, ad ottobre, avevano preso hanno preso di mira cronisti e attori russi.

La decisone, spiega in una nota il ministero degli Esteri russo, è stata presa per “la pratica dell'attuazione da parte del regime del primo ministro Justin Trudeau di sanzioni contro i leader della Russia, i suoi politici, i suoi parlamentari, i giornalisti e le personalità culturali".

Tra coloro a cui è stato vietato l'ingresso in Russia c'è l'attore e comico Jim Carrey, 60 anni. Nella lista, oltre alla star di Hollywood, ci sono anche i giornalisti Paul Workman di CTV e Margaret Evans di CBC, Caroline Xavier, capo del Communications Security Establishment. Mosca li accusa di "coinvolgimento diretto nella formazione di una politica aggressiva anti-russa".

