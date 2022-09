PER PUTIN SI METTE SEMPRE PEGGIO – LE FORZE ARMATE UCRAINE HANNO LIBERATO PIÙ DI 30 INSEDIAMENTI DELLA REGIONE DI KARKIV. LA STESSA DIFESA RUSSA AMMETTE IL RITIRO DA BALAKLIA E IZYUM, UFFICIALMENTE PER SPOSTARSI IN ALTRE ZONE (LA VERITÀ È CHE PRENDONO SCHIAFFONI GRAZIE ALLE NUOVE ARMI AMERICANE SPEDITE A KIEV) – IL TWEET IRONICO DELL’ACCOUNT FAKE “DARTHPUTINKGB”: “A QUESTO PUNTO CHIEDERÒ A ZELENSKY SE POSSIAMO ALMENO TENERCI MOSCA…”

At this rate I'll be asking President Zelensky if we can just keep Moscow. — Darth Putin (@DarthPutinKGB) September 10, 2022

LA CONTROFFENSIVA UCRAINA A KHARKIV

Èil 199° giorno di guerra in Ucraina. Le forze armate ucraine hanno liberato più di 30 insediamenti della regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina.

La Russia sta rinforzando le sue truppe nella regione per cercare di resistere all'offensiva: la Difesa russa ha infatti diffuso un video in cui si mostra un convoglio militare che si dirige proprio in quell’area ed è composto da tank, blindati e pezzi d'artiglieria marchiati con la lettera Z, simbolo dell'offensiva.

Secondo le autorità locali, è anche in corso l'evacuazione di civili verso la Russia e il territorio della autoproclamata Repubblica di Lugansk a causa dei bombardamenti ucraini. Da Kiev, invece, nuove accuse alle truppe di Mosca. I russi usano la popolazione locale come «scudo umano» in alcune zone della regione di Kherson, scrive su Facebook lo stato maggiore delle forze armate ucraine. Nel frattempo il ministero della Difesa russo ha confermato anche il ritiro delle forze di Mosca da Izyum e Balakliya, spiegando che è stata presa la decisione di «intensificare gli sforzi nel Donetsk» al fine si raggiungere «gli obiettivi prefissati con l'operazione militare speciale» e «liberare» il Donbass.

L’Europa discute, intanto, sul tetto al prezzo del gas con un Consiglio straordinario a Bruxelles. Secondo il ministro Roberto Cingolani «quindici Stati sono a favore di un tetto generalizzato al prezzo del gas, dunque non solo a quello importato dalla Russia. Tre vorrebbero un tetto solo al prezzo del gas russo».

Il presidente Mattarella, in visita in Macedonia, ha affermato che per «porre le famiglie italiane al riparo dalle speculazioni» è «urgentissimo superare le resistenze in Ue».

KHARKIV

Kiev abbatte due aerei d'attacco russi Su-25 Frogfoot da 11 milioni di dollari con missili terra-aria leggeri lanciati a spalla

Arcivescovo Kiev: tredici attacchi missilistici e ventitrè aerei in un giorno

«Secondo i rapporti che abbiamo ricevuto questa mattina, nelle ultime 24 ore sono stati effettuat 13 attacchi missilistici e 23 attacchi aerei contro le città e i villaggi del nostro paese».

Lo fa sapere l'arcivescovo maggiore di Kiev nel videomessaggio del giorno. «Come nei giorni precedenti,- dice Shevchuk- ieri e la notte scorsa la terra ucraina ha di nuovo tremato, e in Ucraina di nuovo è stato versato il sangue umano. Ci sono altre vittime, ci sono ulteriori feriti. Pesanti battaglie sono in corso lungo l'intera linea del fronte, in particolare, nella regione di Donetsk dove il nemico attacca ininterrottamente le nostre città e villaggi con un gran numero delle sue truppe».

«Attraverso il confine settentrionale - spiega Shevchuk a ormai duecento giorni di guerra in Ucraina- il nemico sta bombardando massicciamente la nostra regione di Sumy e la regione di Chernihiv. La nostra martire Kharkiv viene bombardata più volte al giorno con vari tipi di armi.

Oggi Kharkiv è la città che soffre di più dai bombardamenti russi che arrivano dal territorio della Federazione Russa. E di nuovo la gente soffre, la popolazione civile muore. Inoltre, sono stati effettuati attacchi missilistici anche contro le città Mykolaiv e Dnipro. Ma ringraziamo le eroiche Forze Armate dell'Ucraina, le nostre ragazze e i nostri ragazzi che difendono la loro Patria, liberano le sue città e i suoi villaggi dalla brutale occupazione russa».

L’amministrazione russa della regione di Kharkiv esorta i residenti a fuggire

I funzionari insediati da Mosca nella regione ucraina nordorientale di Kharkiv hanno chiesto ai residenti delle aree precedentemente sotto il loro controllo di fuggire di fronte all'avanzata delle forze ucraine.

«Raccomando ancora una volta a tutti i residenti della regione di Kharkiv di lasciare l'area per proteggere la propria vita e la propria salute», ha dichiarato oggi il capo dell'amministrazione militare nominata dalla Russia, Vitaly Gantshev, citato dalla Tass. Poco prima, il ministero della Difesa russo aveva annunciato che avrebbe ritirato le truppe da aree chiave di Kharkiv.

Mosca: “Ci stiamo ritirando da Balaklia e Izyum per spostarci nel Donetsk”

Il ministero della Difesa russo ha confermato il ritiro delle forze di Mosca da Izyum e Balakliya. In una dichiarazione diffusa da Ria Novosti, il ministero ha spiegato che è stata presa la decisione di «raggruppare le truppe russe di stanza nelle regioni di Balakliya e Izyum» e «intensificare gli sforzi nel Donetsk» al fine si raggiungere «gli obiettivi prefissati con l'operazione militare speciale» e «liberare» il Donbass. La stessa fonte ha poi reso noto che sono stati organizzati diversi «diversivi ed eventi dimostrativi» per occultare «le reali azioni delle truppe» e consentire il ritiro.

I filorussi ammettono: evacuiamo civili da Kupiansk, Izyum e Balakliya

Secondo l'agenzia di stampa statale di Mosca Ria Novosti le autorità russe di Kupiansk, nella regione di Kharkiv, «restano in città nonostante i bombardamenti in corso, mentre è in corso l'evacuazione della popolazione». Il capo dei filorussi nella regione, Vitaly Ganchev, ha spiegato che «le autorità hanno iniziato l'evacuazione della popolazione anche da Izyum, Shevchenkovo e Balakliya».

I servizi di Kyiv diffondo le foto di Kupyansk liberata

I servizi di sicurezza ucraini (Ssu) hanno confermato la liberazione della città di Kupiansk dagli occupanti russi e diffuso diverse foto di soldati ucraini in città. «Membri dell'Ssu sono a Kupiansk che è ed è sempre stata ucraina! Libereremo ogni centimetro della nostra terra!», ha annunciato l'Ssu, citato da Ukrainska Pravda.

