Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

L'Europa – leggiamo su El Pais - è in fibrillazione per una sfida che non ha eguali negli ultimi decenni.

I soldati e le armi della Russia si stanno ammassando al confine ucraino; l'inquietudine e il coraggio battono nei cuori ucraini di fronte alla minaccia di un nemico più potente; la diplomazia cerca freneticamente delle soluzioni; tutta l'Europa è sulle spine.

Con circa 100.000 truppe in uniforme già schierate e richieste politiche e di sicurezza che equivalgono a riportare l'equilibrio di potere del continente al XX secolo, Vladimir Putin ha lanciato uno scontro con l'Occidente che non ha eguali negli ultimi decenni.

Nella sua manovra, il Cremlino può contare su alcuni vantaggi a breve termine (soprattutto, una volontà ad agire e soffrire per raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina molto maggiore dell'Occidente), ma si assume seri rischi a medio termine ( accelerare una chiusura dei ranghi occidentali, una rinascita della NATO e una determinazione irremovibile di un popolo ucraino atterrito che si allontana dalla Russia e abbraccia l'Occidente, proprio quello che Putin vuole evitare).

Ecco alcune chiavi di lettura di una scommessa che ha portato l'Europa sull'orlo di una conflagrazione bellica senza precedenti dalla dissoluzione della Jugoslavia e il più grande capovolgimento geopolitico dalla fine della guerra fredda.

Qual è l'origine del conflitto in Ucraina?

Il conflitto è scoppiato nel 2014, quando la Russia ha risposto militarmente al cambio di governo a Kiev. Le proteste contro la decisione dell'allora presidente, il filorusso Viktor Yanukovych, di sospendere la firma di un accordo di associazione con l'UE e rafforzare invece i legami con Mosca - e lo sdegno per una brutale repressione - hanno portato alla caduta del leader.

La Russia, che considera un interesse strategico vitale mantenere l'Ucraina nella sua orbita di influenza, è intervenuta semi-clandestinamente nella regione ucraina della Crimea, che ha successivamente annesso, e ha fomentato il separatismo nella regione del Donbass, alimentando un conflitto armato che ha causato circa 14.000 morti dal suo inizio.

Perché la crisi è precipitata?

I fattori che hanno innescato la tensione sono il graduale dispiegamento da parte della Russia di soldati e mezzi sul confine ucraino negli ultimi mesi e la pubblicazione a metà dicembre di ampie richieste alla NATO e agli Stati Uniti sull'architettura della sicurezza europea. Le ragioni dell'escalation del Cremlino sono ora oggetto di dibattito. C'è una lettura ucraina e una internazionale.

Diversi esperti concordano sugli importanti segnali che, negli ultimi mesi, hanno indicato la determinazione del governo di Kiev a perseguire un corso indipendente e vigoroso nei confronti di Mosca. William Alberque, direttore del dipartimento di strategia, tecnologia e controllo degli armamenti presso l'Istituto internazionale di studi strategici, evidenzia "una serie di procedimenti giudiziari contro oligarchi ed ex politici del regime filorusso dell'ex presidente". Un'azione giudiziaria anticorruzione che mina significativamente l'influenza di Mosca a Kiev, perseguendo e condannando alcune delle sue figure principali.

"Penso che negli ultimi mesi Putin sia giunto alla conclusione che per la prima volta dal 2014 le dinamiche non lo favoriscono più in Ucraina, che il tempo corre contro di lui", dice Nicolás de Pedro, capo della ricerca all'Institute for Statecraft di Londra, che concorda sul fatto che i processi e le condanne sono un fattore importante.

Andrei Kortunov, direttore generale del Consiglio russo per gli affari internazionali - un think tank con legami con il governo - indica uno degli argomenti ufficiali russi, che colpisce anche l'atteggiamento di Kiev, ma in una luce diversa. "Mosca è preoccupata che Kiev stia pensando di risolvere il problema del Donbas deviando dagli accordi di Minsk e usando il potere militare. Mosca vuole dissuadere questa tentazione", dice.

È vero che c'è stato un costante miglioramento delle forze armate ucraine, e che la consegna di droni armati turchi - che si sono dimostrati efficaci nel conflitto del Nagorno-Karabakh tra Azerbaigian e Armenia - è uno sviluppo significativo. Tuttavia, né l'Ucraina ha ricevuto armi veramente sconvolgenti, né ci sono prove chiare della volontà di Kiev di lanciare un'offensiva contro il Donbas.

A livello internazionale, diversi esperti ritengono che la situazione globale possa aver contribuito alla motivazione di Putin ad agire. Carmen Claudín, ricercatrice senior del think tank CIDOB, sottolinea che "la Russia crede che gli Stati Uniti vogliano concentrarsi sulla loro priorità, che è la Cina, e ha ragione di credere che l'UE sia indebolita dalle sue divisioni interne, con contraddizioni sia all'interno che tra gli stati membri". In Germania, un governo di coalizione con posizioni divergenti su questo tema si è appena insediato, e la Francia sta per entrare in campagna elettorale. Fuori dall'UE, anche l'altra potenza europea, il Regno Unito, non sta attraversando una fase di grande solidità. È quindi il momento opportuno per lanciare un attacco.

Quali sono gli obiettivi ufficiali di Putin?

Formalmente, Mosca cerca di rinegoziare lo scacchiere della sicurezza in Europa. A metà dicembre ha pubblicato due proposte di trattati con gli Stati Uniti e la NATO che sono pieni di condizioni rigorose. Tra questi, l'Alleanza dovrebbe impegnarsi a non allargarsi ulteriormente, i suoi stati membri originari non dovrebbero schierare forze militari nei nuovi membri: Gli Stati Uniti, rinunciano a qualsiasi cooperazione militare con l'Ucraina e altri paesi ex sovietici che non sono membri della NATO.

Spostare l'equilibrio strategico in Europa è una richiesta di lunga data di Mosca che è stata sollevata molte volte, finora senza risultato. Kortunov nota che "Putin vuole dimostrare molto chiaramente la sua insoddisfazione per la situazione attuale. La NATO si è espansa verso est. Putin vede queste mosse come una vera sfida alla sicurezza della Russia. A quanto pare, crede che per ottenere l'attenzione dell'Occidente deve fare qualcosa di molto significativo, che costringerà l'Occidente ad ascoltare". Ci è riuscito.

"Il Cremlino vuole tornare a una vecchia architettura di sicurezza", sottolinea Claudin, "con l'Occidente che riconosce una striscia di territorio europeo che costituirebbe la sua cintura di sicurezza vitale." Senza di essa, dice, è in gioco la sopravvivenza dello stato russo.

Quali potrebbero essere gli obiettivi non dichiarati del Cremlino?

C'è un'opinione molto diffusa in Occidente che Putin non solo vuole impedire che l'Ucraina o altri paesi dell'ex URSS vadano alla deriva verso ovest; vuole anche impedire loro di raggiungere una democratizzazione di successo.

"Putin vuole che l'Ucraina sia allineata con la Russia, per mantenerla nella sua sfera d'influenza. Vuole un cambio di regime a Kiev", commenta Alberque. "Spingendo per questo obiettivo, si è reso conto dell'ansia generata in Occidente dal graduale accumulo di truppe al confine. Così ha continuato, e ha colto l'occasione per fare una serie di richieste che vanno oltre l'Ucraina. Ma l'obiettivo principale è quello di impedire all'Ucraina di essere un paese sovrano e di allontanarsi dalla sua sfera", dice questo esperto.

Claudín aggiunge: "La questione democratica fa parte della motivazione, ma non dell'argomento. Mosca non lo riconosce come un motivo per agire, e sostiene che i movimenti di democratizzazione che sono sorti in vari paesi della regione non sono autentici, ma il risultato delle manovre occidentali. Alcuni leader russi ci credono, altri no. In ogni caso, sanno che potrebbe accadere in Russia, perché è già successo, anche se in modo molto limitato." Un'Ucraina che riesca a stabilire una democrazia stabile e prospera sarebbe una prospettiva preoccupante per il Cremlino, a causa del messaggio trasmesso al pubblico russo che, in condizioni storiche/culturali simili, saprebbe della possibilità di un altro percorso all'autoritarismo di Putin.

Una soluzione diplomatica è ancora possibile?

L'incontro di venerdì a Ginevra tra il segretario di stato americano Antony Blinken e il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov si è concluso con la volontà di entrambe le parti di continuare i negoziati. C'è spazio per stringere accordi sul controllo degli armamenti, lo spiegamento di missili, le esercitazioni militari, le misure di trasparenza. Ma Mosca ha chiarito che le sue priorità sono altrove, descrivendo come linee rosse le richieste - come la non espansione della NATO - che l'Occidente considera inaccettabili. "Sono così estremi che non vedo come potrei accettarli", dice Claudin.

"Non credo che qualsiasi cosa sul controllo delle armi possa soddisfare i russi. A loro andranno bene certe cose, qualsiasi cosa gli Stati Uniti vogliano dare, ma non sarà sufficiente. I loro obiettivi sono diversi", dice Alberque, ex direttore del Centro di controllo delle armi della NATO. "Non vogliono parlare del controllo delle armi. Non stanno facendo tutto questo sforzo solo per accontentarsi di quello", concorda De Pedro. Una soluzione diplomatica è difficile da prevedere.

"In questa situazione, Mosca ha due opzioni", dice Kortunov. "Il primo è quello di rimanere al tavolo, con una prospettiva incrementale, parlando delle cose su cui c'è una possibilità di accordo. La seconda è quella di lasciare il tavolo in anticipo, sostenendo che non c'è disponibilità sulle questioni chiave, e di attivare misure tecnico-militari. Mi aspetto che Mosca opti per la prima. Ma penso che un'opzione ibrida e intermedia sia più probabile. Qualche misura per aumentare ancora di più la pressione, senza rompere i canali di dialogo", conclude.

"Penso che vogliano almeno degradare sostanzialmente la capacità militare dell'Ucraina. Questo significa una seria offensiva con artiglieria e mezzi aerei", dice De Pedro.

Alberque sostiene che la Russia opterà per una strategia incrementale. "Sono pronti per il massimo, ma vogliono fare il minimo. Useranno le forze minime necessarie. Prima dovrebbero attaccare i centri di comando, le infrastrutture militari. Se Kiev non si tira indietro, se non ottengono nulla, faranno di più. Ma devono misurare. Se lanciassero una grande invasione, con migliaia di morti, non c'è dubbio che unirebbe l'Occidente. Non lo vogliono", dice l'esperto dell'IISS, che nota che la finestra di opzione per un'operazione di terra è dall'inizio di febbraio alla metà di marzo, quando il terreno comincerà a infangarsi, complicando il movimento dei carri armati e delle linee di rifornimento.

"Credo che la guerra aperta non sia probabile. Lo penso perché è chiaro cosa la Russia ha da perdere - forti sanzioni economiche, la fine degli accordi di Minsk, ecc - ma non è chiaro cosa la Russia ha da guadagnare", dice Kortunov. "Invece, ci sono molte opzioni militari-tecniche, dal dispiegamento di nuove armi in luoghi sensibili, tra cui nell'emisfero occidentale, all'aumento della cooperazione con la Cina o all'attivismo in Africa".

Claudín nota che un'eventuale invasione dovrà "affrontare la resistenza non solo delle forze ucraine, che non sono più quelle del 2014, quando era un esercito mal preparato e pieno di elementi filorussi, ma anche di una popolazione disposta a combattere". Data questa realtà, alcuni analisti considerano opzioni di invasione limitate, per esempio entrando solo nelle regioni separatiste del Donbas - e forse riconoscendo la loro indipendenza, come alcuni deputati russi hanno già suggerito - o per stabilire un corridoio tra il Donbas separatista e la Crimea e/o tra la Crimea e la Transnistria.

Come può rispondere l'Occidente?

Ci sono due livelli: militare e sanzionatorio. Sul primo, è chiaro che nessuno in Occidente sta pensando di combattere. D'altra parte, è possibile che le forniture di armi all'Ucraina aumentino, dato che sono già fornite, per esempio, da Stati Uniti e Regno Unito, anche se finora in modo modesto. È ragionevole aspettarsi che questi due paesi aumentino le forniture in caso di conflitto. D'altra parte, gli esperti non vedono alcuna azione di questo tipo da parte dei paesi dell'UE come probabile.

Nell'altro scenario, quello delle sanzioni, Washington e gli europei stanno cercando da settimane di dare forma alle risposte, cercando di trasmettere un senso di unità e avvertendo che saranno di grande intensità, nella speranza che siano un deterrente. Al di là delle apparenze, è chiaro che ci sono molti problemi.

È una situazione asimmetrica che rende difficile il consenso. L'UE è molto più esposta degli USA alle conseguenze di un confronto con la Russia. All'interno dell'UE, a sua volta, ci sono diverse posizioni tra gli stati membri.

Maria Shagina, ricercatrice ed esperta di sanzioni internazionali presso l'Istituto finlandese di affari internazionali e l'Università di Zurigo, ritiene che il lavoro sia in fase avanzata per infliggere "sanzioni più forti di quelle del 2014" alle entità bancarie, e anche per misure di "controllo delle esportazioni" di prodotti - soprattutto statunitensi - che colpirebbero il settore russo della difesa e dell'aerospaziale. Tuttavia, osserva che l'Occidente non sembra pronto a escludere le istituzioni finanziarie russe dal circuito SWIFT, un'opzione che era stata definita come nucleare.

Per quanto riguarda il Nord Stream 2, il gasdotto completato ma non attivato che raddoppia la capacità di esportare gas direttamente dalla Russia alla Germania bypassando l'Europa dell'Est, Shagina nota che c'è stato un evidente cambiamento di discorso in Germania su questo tema, anche da voci importanti che una volta lo difendevano, ma che le prospettive in questo settore rimangono incerte.

Più in generale, le sanzioni nel settore energetico affrontano il problema dell'enorme dipendenza della Russia dall'UE. Washington è stata in contatto con le aziende del settore per delineare piani di emergenza.

"Il punto da tenere a mente è che questo gioco non finisce con l'Occidente che impone sanzioni", riflette De Pedro. La Russia se li aspetta, si è in qualche misura preparata ad affrontarli ed è determinata a resistere. "Se c'è un taglio nel flusso di gas, perdono soldi, ma hanno un buon fondo di riserva accumulato. Il cittadino russo non si accorgerebbe di nulla almeno fino a molto tempo dopo. D'altra parte, nell'UE ci potrebbe essere il congelamento delle persone o l'interruzione degli affari. È una situazione molto complessa. L'UE ha scelto di essere erbivora. Va bene. Ma è circondato da carnivori.”

