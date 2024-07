10 lug 2024 08:09

PUTINATE! IL TRIBUNALE DI MOSCA ORDINA L’ARRESTO PER LA VEDOVA DI ALEXEI NAVALNY, L’ANTI-PUTIN MORTO IN UNA COLONIA PENALE IN SIBERIA: E’ STATA CONDANNATA A 2 MESI DI CARCERE PER ESTREMISMO - YULIA NAVALNAYA SI TROVA IN ESILIO E STA PORTANDO AVANTI IL LAVORO DEL MARITO, NONOSTANTE LE SUE ORGANIZZAZIONI SIANO STATE DICHIARATE FUORILEGGE – LA DONNA HA FATTO SAPERE CHE “VLADIMIR PUTIN È UN ASSASSINO E UN CRIMINALE DI GUERRA. IL SUO POSTO È IN PRIGIONE…”