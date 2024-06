QUAL È IL COLMO PER CHI FRIGNA PER ESSERE DISCRIMINATO? SEGREGARSI DA SOLO - LA MODELLA AMERICANA XXL, JORDAN UNDERWOOD, 23 ANNI, HA IDEATO DELLE GIORNATE IN SPIAGGIA RISERVATE ALLE PERSONE SOVRAPPESO. LA RAGAZZA VILLOSA SOSTIENE CHE A DISTANZA DEGLI SGUARDI DEI BAGNANTI PIU' MAGRI I CICCIONI SI SENTANO A LORO AGIO - MA CHI STABILISCE QUALE SIA IL PESO MINIMO, O I CENTIMETRI DI GIROVITA, PER PARTECIPARE? - VIDEO

Estratto da www.leggo.it

jordan underwood 9

Esistono spiagge per nudisti e ora anche per le persone considerate «grasse». È il nuovo fenomeno che sta prendendo piede in diverse località del mondo e che vede una giornata al mare dedicata soltanto alle persone «che sono lontane dallo stereotipo di bellezza diffuso dalla società a causa dei film e dei social network».

L'idea è nata da Jordan Underwood, una modella che, durante l'adolescenza, ha sofferto di bullismo a causa del suo peso. Così, per fare in modo che anche le persone in sovrappeso possano sentirsi accettate dalla società, ha deciso di lanciare questa iniziativa.

«Soffriamo molto, perché le persone ci giudicano a causa del peso e del nostro aspetto fisico - ha dichiarato la ragazza - ma, in questo modo, rimaniamo uniti e riusciamo finalmente ad accettare ciò che siamo».

Si chiamano Fat Beach Day e sono delle giornate al mare dedicate esclusivamente alle persone in sovrappeso. L'iniziativa è nata negli Stati Uniti d'America e, negli ultimi mesi, si è diffusa anche in altre nazioni, come la Gran Bretagna, spiega il Guardian. [...]

jordan underwood 7

Un messaggio che è diventato lo scopo della sua vita e che l'ha portata, oggi, a creare i Fat Beach Day. «Grazie a questa iniziativa ci sentiamo più inclusi nella società e, in questo modo, anche noi superiamo la prova costume - ha dichiarato la modella al giornale inglese - bisogna cambiare mentalità e capire che non esiste un corpo perfetto. Spero che, con questa iniziativa, riesca a trasmettere questo insegnamento».

jordan underwood 3 jordan underwood 12 jordan underwood 15 jordan underwood 14 jordan underwood 1 jordan underwood 2 jordan underwood 5 jordan underwood 13 jordan underwood 4 jordan underwood 6 jordan underwood 10 jordan underwood 11